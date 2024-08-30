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Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı resmen duyurdu! Transferin maliyeti belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe uzun süre 6 numara arayışına devam ediyordu. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat'ı kulübü Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonlu kiraladı. Kanarya, ünlü yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Faslı yıldız sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imza atmak için İstanbul'a geldi. Soluğu Alanyaspor maçında aldı ve Kadıköy'de takımının oynadığı mücadeleyi takip etti. Transferin maliyeti de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 14:41 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 11:53
Fenerbahçe Sofyan Amrabat’ı resmen duyurdu! Transferin maliyeti belli oldu

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    Ferdi Kadıoğlu transferinden büyük bir gelir elde eden Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için Fiorentina ile el sıkıştı.

    CANLI ANLATIM
    11:47 31 Ağustos 2024
    RESMEN AÇIKLADILAR

    Fenerbahçe, Sofyan Amrabatı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz.

    23:57 30 Ağustos 2024
    AMRABAT KADIKÖY'DE
    Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, takımının Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçı tribünden takip etti
    16:59 30 Ağustos 2024
    İSTANBUL'A GELDİ

    Sofyan Amrabat, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

     

    15:30 30 Ağustos 2024
    FORMAYI GİYDİ

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, sarı lacivertli formayı uçakta sırtına geçirdi.

    14:38 30 Ağustos 2024
    FENERBAHÇE AÇIKLADI

    Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

     

    11:00 30 Ağustos 2024
    MALİYETİ BELLİ OLDU

    Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi ile 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 13 milyon Euro satın alma yükümlülüğü ile el sıkıştığı aktarıldı. Sözleşmede 3 milyon Euro'luk da bonus olacağı belirtildi.

    Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı da öğrenildi.

     

    10:30 30 Ağustos 2024
    19.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

    Geçen sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçiren Amrabat, Fiorentina'ya 2020 yılında Hellas Verona'dan 19 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer olmuştu.

    ManU'da kiralık oynadığı dönemde kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terleten yıldız orta saha, skor katkısı üretemedi.

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