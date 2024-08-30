Fenerbahçe Sofyan Amrabat’ı resmen duyurdu! Transferin maliyeti belli oldu

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi ile 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 13 milyon Euro satın alma yükümlülüğü ile el sıkıştığı aktarıldı. Sözleşmede 3 milyon Euro'luk da bonus olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı da öğrenildi.