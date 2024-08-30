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Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Alanayaspor karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler evinde oynadığı mücadeleden galip ayrılarak puanını 10'a yükseltmek, Akdeniz temsilcisi ise zorlu deplasmandan en az beraberlikle dönmek amacında. Fenerbahçe - Alanyaspor maçının önemli anlarını ve kritik pozisyonlarını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 19:35 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 20:59
Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI

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Süper Lig'de 3 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Kanarya, Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmenin yanı sıra mutlu sona ulaşmak istediği kulvarlardan biri olan ligde de kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Jose Mourinho ve öğrencilerini zorlu mücadelede binlerce taraftar destekliyor. Fenerbahçe - Alanyaspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.

FENERBAHÇE ALANYASPOR CANLI TAKİP

Fenerbahçe Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Jayden, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Lopes, Yusuf, Cordova.

MERT HAKAN YANDAŞMERT HAKAN YANDAŞ

MERT HAKAN CEZASINI TAMAMLADI

Geçen sezon Galatasaray maçından sonra yaşanan olaylar nedeniyle 5 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş için indirim uygulanmıştı. Cezası 4 maça indirilen deneyimli futbolcu, Rize deplasmanında bu süreyi tamamladı ve Alanyaspor karşısında oynayabilir.

Fenerbahçe Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak amacındaFenerbahçe Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak amacında

17. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

Fenerbahçe milli araya moralli girmek istiyorFenerbahçe milli araya moralli girmek istiyor

FENER İSTANBUL'DA ÖNDE

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez İstanbul'da karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 17 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.

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