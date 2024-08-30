Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI

Fenerbahçe Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak amacında

17. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.