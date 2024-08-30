Süper Lig'de 3 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Kanarya, Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmenin yanı sıra mutlu sona ulaşmak istediği kulvarlardan biri olan ligde de kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Jose Mourinho ve öğrencilerini zorlu mücadelede binlerce taraftar destekliyor. Fenerbahçe - Alanyaspor maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de yer almaktadır.
FENERBAHÇE ALANYASPOR CANLI TAKİP
Fenerbahçe Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Jayden, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Efecan, Lopes, Yusuf, Cordova.
MERT HAKAN YANDAŞ
MERT HAKAN CEZASINI TAMAMLADI
Geçen sezon Galatasaray maçından sonra yaşanan olaylar nedeniyle 5 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş için indirim uygulanmıştı. Cezası 4 maça indirilen deneyimli futbolcu, Rize deplasmanında bu süreyi tamamladı ve Alanyaspor karşısında oynayabilir.