Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grupları belirleyecek kura çekimi Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak. Monte Carlo'daki kura çekimi sonrasında yeni formatla birlikte ilk turda 4'ü içeride, 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak ve lig usulüne göre ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. 8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak.