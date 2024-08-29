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Trabzonspor - St. Gallen | İlk 11'ler belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, play-off turu rövanş maçında St. Gallen ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer 0-0 sona eren ilk karşılaşmanın ardından taraftarının önünde elde edeceği galibiyetle birlikte hem Ruzomberok maçından sonra ilk defa kazanmak hem de yenilenen formatta ilk kez gruplara kalmak amacında. Fırtına'nın ilk 11'i de belli oldu. Trabzonspor - St. Gallen maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve gollerini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 18:35 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 19:07
Trabzonspor - St. Gallen | İlk 11’ler belli oldu

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Bu sezon Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nden başlayan Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elemiş ve Rapid Wien ile eşleşmişti. 3. Ön Eleme Turu'nda rakibine iki maçta da gol atamayan bordo mavililer, elenmekten kurtulamamıştı. Bu aynı zamanda yoluna Avrupa Konferans Ligi'nden devam edeceği anlamına geliyordu. Fırtına, İsviçre'nin Lugano ekibiyle eşleşti. 0-0 sona eren ilk mücadelenin ardından bu kez gözler Trabzon'da. Trabzonspor - St. Gallen maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve gollerini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI CANLI İZLE

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Mislav OrsicMislav Orsic

TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Stefan Savic, Stefano Denswil, Borna Barisic, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Edin Visca, Enis Destan

ST. GALLEN: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

Andris Treimanis Andris Treimanis

DÜDÜK TREIMANIS'TE

Trabzonspor'un St. Gallen ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetiyor. Treimanis'in yardımcılıklarını Aleksejs Spasennikovs ve Haralds Gudermanis üstleniyor. 4. haken ise Aleksandrs Golubevs. VAR'da Kristaps Ratnieks ve AVAR'da Sergejs Vasjkovs oturuyor.

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AVRUPA'DA 155. MAÇ

Trabzonspor, St. Gallen karşılaşması ile birlikte 155. maçına çıktı. Bugüne kadar oynadığı 154 maçın 56'sından galip ayrılan Fırtına, 60 defa da yenildi. Sahadan 38 kez de beraberlikle ayrıldı. 1976-1977 sezonundan bu yana Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 7 maç oynadı.

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HEDEF İLK KEZ GRUPLAR

Trabzonspor daha önce Avrupa Konferans Ligi gruplarında yer almadı. Bu kulvarda mücadele etse de UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek geldiği için son 32 turundan katılmış olarak sayıldı. Eğer St. Gallen'i geçerse ilk defa gruplara kalma başarısı gösterecek. Bu organizasyonda da 36 takım şampiyonluk için yarışacak.

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Trabzonspor - St. Gallen | İlk 11’ler belli oldu
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