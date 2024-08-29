Bu sezon Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nden başlayan Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elemiş ve Rapid Wien ile eşleşmişti. 3. Ön Eleme Turu'nda rakibine iki maçta da gol atamayan bordo mavililer, elenmekten kurtulamamıştı. Bu aynı zamanda yoluna Avrupa Konferans Ligi'nden devam edeceği anlamına geliyordu. Fırtına, İsviçre'nin Lugano ekibiyle eşleşti. 0-0 sona eren ilk mücadelenin ardından bu kez gözler Trabzon'da. Trabzonspor - St. Gallen maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve gollerini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI CANLI İZLE
Mislav Orsic
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Stefan Savic, Stefano Denswil, Borna Barisic, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Edin Visca, Enis Destan
ST. GALLEN: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo
Andris Treimanis
DÜDÜK TREIMANIS'TE
Trabzonspor'un St. Gallen ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetiyor. Treimanis'in yardımcılıklarını Aleksejs Spasennikovs ve Haralds Gudermanis üstleniyor. 4. haken ise Aleksandrs Golubevs. VAR'da Kristaps Ratnieks ve AVAR'da Sergejs Vasjkovs oturuyor.