Bu sezon Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nden başlayan Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elemiş ve Rapid Wien ile eşleşmişti. 3. Ön Eleme Turu'nda rakibine iki maçta da gol atamayan bordo mavililer, elenmekten kurtulamamıştı. Bu aynı zamanda yoluna Avrupa Konferans Ligi'nden devam edeceği anlamına geliyordu. Fırtına, İsviçre'nin Lugano ekibiyle eşleşti. 0-0 sona eren ilk mücadelenin ardından bu kez gözler Trabzon'da. Trabzonspor - St. Gallen maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve gollerini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI CANLI İZLE