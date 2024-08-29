Galatasaray’da bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler son aşamaya geldi

Sezona şampiyonluk parolası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi ile başlayan Galatasaray, iki organizasyonda hüsran yaşamıştı.
Sezona şampiyonluk parolası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi ile başlayan Galatasaray, iki organizasyonda hüsran yaşamıştı.
Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı 5-0'lık tarihi bir yenilgi alırken Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık sonuçlarla yenildi ve elendi.
Takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri için flaş gelişme yaşandı. Daha önce Spartak Moskova'dan 8 milyon euro civarında teklif alan ancak yönetimin kabul etmesine rağmen Rusya'ya gitmek istemeyen Derrick Köhn, ayrılığın eşiğine geldi.
Sarı kırmızılıların adresini çalan takım bu kez Werder Bremen oldu. Alman kulübü, yıldız futbolcunun takıma kiralık olarak kazandırılması için görüşmelere başladı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun olması bekleniyor.
Galatasaray'a geçen sezon devre arasında gelen Derrick Köhn Galatasaray'da 19 maça çıktı; 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.