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Galatasaray'da bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler son aşamaya geldi

Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından transfer operasyonuna hız vermişti. Sarı kırmızılılar, bir isimle daha yollarını ayırıyor. Görüşmeler başladı ve son aşamaya geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 21:11 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 21:13
Galatasaray’da bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler son aşamaya geldi

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Sezona şampiyonluk parolası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi ile başlayan Galatasaray, iki organizasyonda hüsran yaşamıştı.

Galatasaray Young Boys'a elendiGalatasaray Young Boys'a elendi

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı 5-0'lık tarihi bir yenilgi alırken Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık sonuçlarla yenildi ve elendi.

Derrick KöhnDerrick Köhn

Karşılaşma sonrasında transfer çalışmaları da hız kazandı ve Avrupa Ligi için temaslar yoğunlaştırıldı.

Derrick KöhnDerrick Köhn

Takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri için flaş gelişme yaşandı. Daha önce Spartak Moskova'dan 8 milyon euro civarında teklif alan ancak yönetimin kabul etmesine rağmen Rusya'ya gitmek istemeyen Derrick Köhn, ayrılığın eşiğine geldi.

Derrick KöhnDerrick Köhn

Sarı kırmızılıların adresini çalan takım bu kez Werder Bremen oldu. Alman kulübü, yıldız futbolcunun takıma kiralık olarak kazandırılması için görüşmelere başladı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun olması bekleniyor.

Derrick KöhnDerrick Köhn

Galatasaray'a geçen sezon devre arasında gelen Derrick Köhn Galatasaray'da 19 maça çıktı; 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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