Galatasaray’da bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler son aşamaya geldi

Derrick Köhn

Takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri için flaş gelişme yaşandı. Daha önce Spartak Moskova'dan 8 milyon euro civarında teklif alan ancak yönetimin kabul etmesine rağmen Rusya'ya gitmek istemeyen Derrick Köhn, ayrılığın eşiğine geldi.