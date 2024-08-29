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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, play-off turu ilk maçında karşılaştığı Lugano ile 3-3 berabere kalmıştı. Siyah beyazlılar, rövanşta ise evinde oynadığı karşılaşmada 5-1'lik zafer elde ederek adını gruplara yazdırmayı başardı. Peki, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 23:54 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 00:09
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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2. torbada yer alan Kanarya'nın muhtemel rakipleri Bu sezona muhteşem bir başlık yapan ve Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de de çıtkığı 2 maçta 6 puan toplamıştı. Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılan Kartal, Lugano ile 3-3'ün rövanşında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve adını gruplara yazdırdı.

Gedson FernandesGedson Fernandes

Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'nin yeni formatında gruplara taşıyan golleri Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Salih Uçan kaydetti. Taraftarlarıyla büyük bir sinerji oluşturan Kartal artık rakiplerini bekliyor.

Rafa SilvaRafa Silva

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da katılacağı Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. 2. torbadan turnuvaya katılacak siyah beyazlı ekibin karşılaşma ihtimali bulunan kulüpler şu şekilde;

Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga / Rapid Wien
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK / Shamrock R.
LASK Linz / FCSB
Maccabi Tel Aviv / Backa Topola
Ferençvaroş / Borac Banja L.
Karabağ
Elfsborg
Victoria Plzen / Hearts
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorets

UEFA Avrupa LigiUEFA Avrupa Ligi

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grupları belirleyecek kura çekimi Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak. Monte Carlo'daki kura çekimi sonrasında yeni formatla birlikte ilk turda 4'ü içeride, 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak ve lig usulüne göre ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. 8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak.

Fenerbahçe Lille'e elendiFenerbahçe Lille'e elendi

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

2. torbada yer alan Kanarya'nın muhtemel rakipleri Roma, Manchester United, Porto, Rangers, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dynamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Twente, Karabağ, Midtjylland, Bodo/Glimt, Slavia Prag.

Galatasaray Young Boys'a elendiGalatasaray Young Boys'a elendi

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

3. torbada yer alan Aslan'ın muhtemel rakipleri Roma, Manchester United, Porto, Rangers, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dynamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Twente, Karabağ, Midtjylland, Bodo/Glimt, Slavia Prag.

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