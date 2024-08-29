SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş - Lugano | İlk 11'ler belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, play-off turu rövanş mücadelesinde Lugano ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda İsviçre temsilcisini eleyerek adını yenilenen formatıyla 2 numaralı organizasyona yazdırmak amacında. Kara Kartal'ın ilk 11'ide belli oldu. Beşiktaş - Lugano maçının önemli anların ve kritik pozisyonlarını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 19:47 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 19:51
Beşiktaş - Lugano | İlk 11’ler belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milyonlarca taraftarına şampiyonluk yarışından zaferle ayrılarak sevinç yaşatmak isteyen Beşiktaş, Avrupa kupalarında da adından söz ettirmeyi hedefliyor. Siyah beyazlılar, Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Lugano'yu ağırlıyor. Kartal, 3-3'ün rövanşında galip gelerek adını yenilenen formatta gruplara yazdırmak istiyor. Beşiktaş - Lugano maçının önemli anların ve kritik pozisyonlarını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI CANLI TAKİP

Beşiktaş - Lugano maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBeşiktaş - Lugano maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Gabriel, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi.

Radu PetrescuRadu Petrescu

DÜDÜK PETRESCU'DA

Beşiktaş'ın Lugano ile karşılaştığı rövanş mücadelesini Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetiyor. Romen hakemin yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu üstleniyor. 4. hakem ise Marcel Birsan. VAR'da Cătălin Popa, AVAR'da ise Andrei Chivulete oturuyor.

Beşiktaş Avrupa'daki 244. maçındaBeşiktaş Avrupa'daki 244. maçında

KARTAL 244. SINAVINDA

Beşiktaş, Lugano karşılaşması ile birlikte Avrupa'da 244. maçına çıkıyor. Siyah beyazlı ekip daha önce oynadığı 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik ve 103 yenilgi aldı. Rakip ağları 323 kez havalandırırken 368 defa rakiplere engel olamadı.

Al Musrati Lugano karşısında gol atan isimlerden biri olduAl Musrati Lugano karşısında gol atan isimlerden biri oldu

HEDEF GRUPLAR

Bu sezona Galatasaray karşısında kazandığı tarihi Süper Kupa zaferi ve 2'de 2 yaptığı lig maratonu ile başlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne ise play-off turundan kaıtlmıştı. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri gruplara kalarak yenilenen formatta yer almak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kerkük’te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri’nden SİHA açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Birden fazla iz var...
Türk Telekom
Trabzonspor - St. Gallen | CANLI
Beşiktaş - Lugano | İlk 11’ler belli oldu
Akıl hastanesinden cezaevine! Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında flaş gelişme!
Tarım ve Orman Bakanlığı o iddialara noktayı koydu: Mazot ve gübre desteği kalktı mı? İşte gerçekler...
Sefaköy’de metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralı | Ön rapor ortaya çıktı: Kazanın nedeni beyaz yol çalışması
Mourinho’dan ’Special’ karar! Alanya maçı 11’ini belirledi
Kalkınma Yolu Projesi için tarihi buluşma... Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar Bakanlar Konseyi Toplantısı
5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katıldı
8 yaşındaki Narin Güran nasıl ortadan kayboldu? Son 10 günü mercek altında | İkinci ısırık izi muamması: Narin’e mi ait?
Bu nasıl vicdan? Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda Suriyeli çocuğa darp! Bakanlık harekete geçti! Saldırgan gözaltında
Saraçhane bülbülünü öttüren CHP’liler kim? Mansur Yavaş’tan ’anket’ bombası... İmamoğlu’na kurultay arifesinde ön seçimli ’Özel’ müdahale
İzmir’de 3 evladına kıyıp 1’ini yaralayan cani baba Vesim Şimşek öldü! Dede konuştu... Naciye gelirse onu öldüreceğim demiş
SON DAKİKA