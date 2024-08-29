Beşiktaş , Lugano karşılaşması ile birlikte Avrupa'da 244. maçına çıkıyor. Siyah beyazlı ekip daha önce oynadığı 243 müsabakada 91 galibiyet, 49 beraberlik ve 103 yenilgi aldı. Rakip ağları 323 kez havalandırırken 368 defa rakiplere engel olamadı.

Al Musrati Lugano karşısında gol atan isimlerden biri oldu

HEDEF GRUPLAR

Bu sezona Galatasaray karşısında kazandığı tarihi Süper Kupa zaferi ve 2'de 2 yaptığı lig maratonu ile başlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne ise play-off turundan kaıtlmıştı. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri gruplara kalarak yenilenen formatta yer almak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.