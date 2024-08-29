Milyonlarca taraftarına şampiyonluk yarışından zaferle ayrılarak sevinç yaşatmak isteyen Beşiktaş, Avrupa kupalarında da adından söz ettirmeyi hedefliyor. Siyah beyazlılar, Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Lugano'yu ağırlıyor. Kartal, 3-3'ün rövanşında galip gelerek adını yenilenen formatta gruplara yazdırmak istiyor. Beşiktaş - Lugano maçının önemli anların ve kritik pozisyonlarını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI CANLI TAKİP
Beşiktaş - Lugano maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Gabriel, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi.
Radu Petrescu
DÜDÜK PETRESCU'DA
Beşiktaş'ın Lugano ile karşılaştığı rövanş mücadelesini Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetiyor. Romen hakemin yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu üstleniyor. 4. hakem ise Marcel Birsan. VAR'da Cătălin Popa, AVAR'da ise Andrei Chivulete oturuyor.