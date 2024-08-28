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Okan Buuk biletini kesip yeni oyuncusunu buldu! Geleceğin yıldızı Galatasaray yolunda!

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a elenerek taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, sezonun geri kalanı için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen Cimbom, birbirinden önemli isimleri listesinde bulunduruyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan bir isim için futbolcunun yerine gelecek oyuncu da belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 19:39 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 19:50
Okan Buuk biletini kesip yeni oyuncusunu buldu! Geleceğin yıldızı Galatasaray yolunda!

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Milyonlarca taraftarına yeniden Şampiyonlar Ligi grupları sevinci yaşatmak isteyen Galatasaray, 3-2 yenildiği Young Boys'u RAMS Park'ta ağırladı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Aslan, 88. dakikada yediği golle rakibine mağlup olarak turnuvadan elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Galatasaray Young Boys'a elenerek büyük üzüntü yaşadıGalatasaray Young Boys'a elenerek büyük üzüntü yaşadı

Galatasaray Young Boys'a elenmesi sonrasında hem 1 numaralı organizasyonda yer alma şansını kaybetti hem de kazanacağı gelirden de oldu. Sarı kırmızılılar katılım payı ve yayın geliri olarak 27.6 milyon euronun yanı sıra gruplarda alacağı sonuçlara göre değişen ücretleri de kaçırdı.

Galatasaray Young Boys'u iki maçta da yenemediGalatasaray Young Boys'u iki maçta da yenemedi

Cimbom, bu sezon Avrupa Ligi'nin de Şampiyonlar Ligi gibi 36 takımla oynanacağı yeni formatta Fenerbahçe ve turu geçerse Beşiktaş ile birlikte ülkemizi temsil ederek başarılı olmaya çalışacak. Yönetim ve Teknik Direktör Okan Buruk ise final oynayıp kupa alabileceklerini düşünüyor.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecekGalatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek

Young Boys'un bu sezon ligde oynadığı maçlarda galibiyet alamadan son sırada bulunması, sadece kupa mücadelesinde amatör takımı yenmesi ve şu ana kadar transferde 1.65 milyon euro harcaması Cİmbom'un yaşadığı durumu da ortaya koydu. Ayrıca yediği gollerle dikkat çeken sarı siyahlılara karşı bilindik atmosferi ile dikkat çeken Rams Park'ta kale çizgisini geçemeyen Okan Buruk'un öğrencileri kupadan elenmek zorunda kaldı.

Okan BurukOkan Buruk

SORUMLULUK BENİM

Teknik Direktör Okan Buruk maç sonunda yaptığı açıklamada; "Hayal ettiğimizle maçın içinde gerçekleşen örtüşmüyor. Kağıt üstünde oyuncu bazında inanılmaz bir kalite farkı var. Daha iyi bir performans ortaya koyabilirdik. Geçen seneki Molde maçına benzeteceğim. Zaman zaman üzerimizde 5'er kilo ağırlık varmış gibi hareket ettik. Top bizdeydi ama ne pas hızımız, ne dikine oyunumuz iyiydi. Çok fazla pas hatası yaptık ve hep geçiş şansı verdik rakibe. İkinci yarı oyunu biraz daha dengeledik. Son bölüme doğru rakip kalede oynadığımız bir maçtı. Aslında maçı çevirecek pozisyonu da bulduk. Burada birinci sorumluluk benim. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Muhteşem bir taraftar vardı. Tek üzüleceğimiz şey onların istedikleri galibiyeti getiremedik." dedi.

İbrahim Hatipoğluİbrahim Hatipoğlu

TRANSFER YAPILACAK

Galatasaray Başkavekili İbrahim Hatipoğlu, Young Boys'a kaybedilen maç sonrası transfer haberleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Transfer bütçesi, buradan gelecek gelirle alakalı bir bütçe değil. Planladığımız gibi eksiklerimizi gidereceğiz. Şu anda tespit edilen iki bölgeye daha transfer yapmak için çalışmalar devam ediyor."

Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması bekleniyorWilfried Zaha'nın takımdan ayrılması bekleniyor

YOLCULAR BELİRLENDİ

Sarı kırmızılılarda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne veda etmenin moral bozukluğu yaşanırken diğer yandan takımdan gönderilecek oyuncular da belirlendi. Aslan'da önemli isimlerle yollar ayrılacak.

Sergio OliveiraSergio Oliveira

Galatasaray'da Wilfried Zaha, Leo Dubois, Alexandru Cicaldau, Derrick Köhn ve Sergio Oliveira'nın gönderilmesi için uğraş veriliyor. Bu oyunculardan gelecek paralar ve açılacak limitle birlikte yeni hamleler yapılacak.

Derrick KöhnDerrick Köhn

Gözler özellikle performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan ve takımdan da ayrılma konusunda zaman zaman söylentiler çıkan Derrick Köhn'e çevrildi. Alman futbolcunun satışı sonrasında bu mevkiye bir hamle gerçekleştirilecek ve ilk isim belli oldu.

Mathias LovikMathias Lovik

GELECEĞİN YILDIZI GALATASARAY'A

Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi Jelert'in ardından rotasını yeniden İskandinav ülkeleri olarak belirledi. Cimbom, Molde'de forma giyen Mathias Lovik'i liste başına yazdı. 20 yaşındaki sol bek için ilk adım atıldı ve şartları soruldu.

Mathias LovikMathias Lovik

Lovik için hedef ise Sacha Boey gibi satışıyla yüksek gelir elde edebilmek. Norveçli bek geçtiğimiz sezon 31 maça çıkarken 4 gol - 5 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 377 dakika sahada kaldı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro...

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