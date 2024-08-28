Yeni sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Temsilcimiz, İrlanda'da 0-0 berabere kaldığı St. Patrick's Athletic'i Ömer Ali Şahiner ve Oliver Kemen'in golleriyle 2-0 yendi.
Yeni sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Temsilcimiz, İrlanda'da 0-0 berabere kaldığı St. Patrick's Athletic'i Ömer Ali Şahiner ve Oliver Kemen'in golleriyle 2-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sağ kanattan hareketlenen Elbouzedi, ceza sahasındaki Melia'yı topla buluşturdu. Melia'nın penaltı noktası civarından yerden yaptığı vuruşta, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
8. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında Piatek savunmanın arkasına sarktı. Polonyalı futbolcunun kale sahası sağ çaprazından uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
29. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla Berkay Özcan ceza sahasında topla buluştu. Kale sahası önünde kaleciyi geçen Berkay'ın vuruşunda Sjöberg, çizgi üstünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
64' GOOOLL! Ömer Ali Şahiner attı! Temsilcimiz Başakşehir 1-0 öne geçti!
⚽GOOOLL! Ömer Ali Şahiner attı! Temsilcimiz Başakşehir 1-0 öne geçti! pic.twitter.com/tYr22IONIf— TRT Spor (@trtspor) August 28, 2024
81. dakikada Bolger, orta sahada Kemen'e yaptığı sert faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
82' GOOOOL! Lima'nın ortasında Kemen harika yükseldi ve farkı 2'ye çıkardı!
⚽GOOOLL! Lima'nın ortasında Kemen harika yükseldi ve farkı 2'ye çıkardı! Temsilcimiz Başakşehir tura bir adım daha yaklaştı! pic.twitter.com/TvAbDSLWn6— TRT Spor (@trtspor) August 28, 2024
İLK YARI SESSİZ GEÇTİ
Başakşehir'in St. Patrick's Athletic ile karşılaştığı mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmadı. Turuncu lacivertli ekip rakibini zaman zaman zorlayıp fırsatlar bulsa da kale çizgisini geçmeyi başaramadı.
PERDEYİ ÖMER ALİ ŞAHİNER AÇTI KEMEN BİTİRDİ
Maçta ilk gol Başakşehir'den geldi. Rakip ceza sahasında oluşan karambol sonrasında topu önüne alan Ömer Ali Şahiner, rakibini ekarte etti ve attığı şutla ağları havalandırmayı başardı. Karşılaşmanın 82'inci dakikasında Kemen, Lima'nın ortasında kafayla farkı ikiye çıkardı.