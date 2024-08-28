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Konferans Ligi gruplarındayız! Başakşehir St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek Konferans Ligi'nde gruplara yükseldi

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir, 0-0'ın rövanşında St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek gruplara yükseldi. Turuncu lacivertliler ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 64. dakikasında Ömer Ali Şahiner ile kilidi kırdı. 82'de Kemen farkı ikiye çıkararak skoru belirledi. Temsilcimiz bu sonuçla gruplardaki rakiplerini beklemeye başladı. İşte Başakşehir - St. Patrick's Athletic karşılaşmasının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 18:42 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 21:22
Konferans Ligi gruplarındayız! Başakşehir St. Patrick’s Athletic’i 2-0 yenerek Konferans Ligi’nde gruplara yükseldi

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Yeni sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Temsilcimiz, İrlanda'da 0-0 berabere kaldığı St. Patrick's Athletic'i Ömer Ali Şahiner ve Oliver Kemen'in golleriyle 2-0 yendi.

Başakşehir - St. Patrick's AthleticBaşakşehir - St. Patrick's Athletic

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan hareketlenen Elbouzedi, ceza sahasındaki Melia'yı topla buluşturdu. Melia'nın penaltı noktası civarından yerden yaptığı vuruşta, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

8. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında Piatek savunmanın arkasına sarktı. Polonyalı futbolcunun kale sahası sağ çaprazından uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

29. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla Berkay Özcan ceza sahasında topla buluştu. Kale sahası önünde kaleciyi geçen Berkay'ın vuruşunda Sjöberg, çizgi üstünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

64' GOOOLL! Ömer Ali Şahiner attı! Temsilcimiz Başakşehir 1-0 öne geçti!


81. dakikada Bolger, orta sahada Kemen'e yaptığı sert faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82' GOOOOL! Lima'nın ortasında Kemen harika yükseldi ve farkı 2'ye çıkardı!

Başakşehir St. Patrick's Athletic maçının ilk yarısından gol sesi çıkmadıBaşakşehir St. Patrick's Athletic maçının ilk yarısından gol sesi çıkmadı

İLK YARI SESSİZ GEÇTİ

Başakşehir'in St. Patrick's Athletic ile karşılaştığı mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmadı. Turuncu lacivertli ekip rakibini zaman zaman zorlayıp fırsatlar bulsa da kale çizgisini geçmeyi başaramadı.

Başakşehir St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geldiBaşakşehir St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geldi

PERDEYİ ÖMER ALİ ŞAHİNER AÇTI KEMEN BİTİRDİ

Maçta ilk gol Başakşehir'den geldi. Rakip ceza sahasında oluşan karambol sonrasında topu önüne alan Ömer Ali Şahiner, rakibini ekarte etti ve attığı şutla ağları havalandırmayı başardı. Karşılaşmanın 82'inci dakikasında Kemen, Lima'nın ortasında kafayla farkı ikiye çıkardı.

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