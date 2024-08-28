Başakşehir - St. Patrick's Athletic

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan hareketlenen Elbouzedi, ceza sahasındaki Melia'yı topla buluşturdu. Melia'nın penaltı noktası civarından yerden yaptığı vuruşta, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

8. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında Piatek savunmanın arkasına sarktı. Polonyalı futbolcunun kale sahası sağ çaprazından uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

29. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla Berkay Özcan ceza sahasında topla buluştu. Kale sahası önünde kaleciyi geçen Berkay'ın vuruşunda Sjöberg, çizgi üstünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

64' GOOOLL! Ömer Ali Şahiner attı! Temsilcimiz Başakşehir 1-0 öne geçti!



81. dakikada Bolger, orta sahada Kemen'e yaptığı sert faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82' GOOOOL! Lima'nın ortasında Kemen harika yükseldi ve farkı 2'ye çıkardı!

⚽GOOOLL! Lima'nın ortasında Kemen harika yükseldi ve farkı 2'ye çıkardı! Temsilcimiz Başakşehir tura bir adım daha yaklaştı! pic.twitter.com/TvAbDSLWn6