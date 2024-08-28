Başakşehir 0-0'ın rövanşında tur atlamak istiyor

DÖRT EKSİK VAR

Adını Konferans Ligi gruplarına yazdırmayı hedefleyen Başakşehir'de dört eksik bulunuyor. İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan ve İrlanda'daki karşılaşmada da forma giyemeyen Ousseynou Ba yine sahadaki yerini alamıyor. Fenerbahçe'den transfer edilen Miguel Crespo da UEFA listesinde bulunmadığından dolayı oynayamyor. Diğer eksikler ise Matchoi Djalo ve Patryk Szysz.