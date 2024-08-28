Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, play-off turu rövanş mücadelesinde St. Patrick's Athletic'İ ağırlıyor. Çağdaş Atan ve öğrencileri La Fiorita ve FC Iberia sonrasında eşleştiği İrlanda temsilcisini 0-0'lık beraberlik sonrası yenerek gruplara adını yazdırmayı hedefliyor. Başakşehir - St. Patrick's Athletic karşılaşmasının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
BAŞAKŞEHİR - ST. PATRICK'S ATHLETIC CANLI TAKİP
Başakşehir St. Patrick's Athletic maçını takvim.com.tr'den canlı tajki
BAŞAKŞEHİR - ST. PATRICK'S ATHLETIC MAÇI İLK 11'LERİ
RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Deniz, Onur, Berkay, Pelkas, Davidson, Piatek
St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia
Balazs Berke
DÜDÜK BERKE'DE
Başakşehir'in St. Patrick's Athletic ile oynadığı mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetiyor. Yarımcılıklarını ise Vencel Toth ve Balasz Szert üstleniyor.