PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Başakşehir - St. Patrick's Athletic | CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehiir, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı St. Patrick's Athletic ile İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertliler karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp gruplara kalmak amacında. Başakşehir - St. Patrick's Athletic karşılaşmasının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 18:42 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 18:42
Başakşehir - St. Patrick’s Athletic | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, play-off turu rövanş mücadelesinde St. Patrick's Athletic'İ ağırlıyor. Çağdaş Atan ve öğrencileri La Fiorita ve FC Iberia sonrasında eşleştiği İrlanda temsilcisini 0-0'lık beraberlik sonrası yenerek gruplara adını yazdırmayı hedefliyor. Başakşehir - St. Patrick's Athletic karşılaşmasının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRICK'S ATHLETIC CANLI TAKİP

Başakşehir St. Patrick's Athletic maçını takvim.com.tr'den canlı tajkiBaşakşehir St. Patrick's Athletic maçını takvim.com.tr'den canlı tajki

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRICK'S ATHLETIC MAÇI İLK 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Deniz, Onur, Berkay, Pelkas, Davidson, Piatek

St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia

Balazs BerkeBalazs Berke

DÜDÜK BERKE'DE

Başakşehir'in St. Patrick's Athletic ile oynadığı mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetiyor. Yarımcılıklarını ise Vencel Toth ve Balasz Szert üstleniyor.

Başakşehir 0-0'ın rövanşında tur atlamak istiyorBaşakşehir 0-0'ın rövanşında tur atlamak istiyor

DÖRT EKSİK VAR

Adını Konferans Ligi gruplarına yazdırmayı hedefleyen Başakşehir'de dört eksik bulunuyor. İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan ve İrlanda'daki karşılaşmada da forma giyemeyen Ousseynou Ba yine sahadaki yerini alamıyor. Fenerbahçe'den transfer edilen Miguel Crespo da UEFA listesinde bulunmadığından dolayı oynayamyor. Diğer eksikler ise Matchoi Djalo ve Patryk Szysz.

Başakşehir bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çekiyorBaşakşehir bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor

56. AVRUPA MAÇI

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibini konuk eden RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 56. karşılaşmasını oynuyor. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 55 maçta 21 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 80 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

SAHASINDA 28. KEZ

RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic mücadelesiyle Avrupa kupalarında 28. iç saha maçını oynuyor. İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 27 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 43 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 29 golü engelleyemedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT Süleymaniye’de vurdu, Kandil’in SİHA korkusu nüksetti... 24 saat tepemizdeler | DEM Parti etkisiz’leş’tirilen PKK’lıya ağıt yaktı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! OVP’de olumlu seyir... Dezenflasyon süreci devam ediyor
Telegram CEO’su Pavel Durov’un gözaltı süresi doldu | Macron’dan 6 yıl önce sürpriz teklif: MOSSAD şaibeleri kaldırmaya mı çalışıyor?
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Flaş açıklama: Çember daraldı elimizde deliller var! | İlk gözaltı geldi
Vay Şaban Sevinç vay... Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı: Kararları kim veriyor?
İzmir’de baba Vesim Şimşek tarafından katledilen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anneden yürek burkan sözler | Olay günü katil baba...
Başörtüsü mücadelesinin simgesi... Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler mesajı: Cesaret aşıladı
Binance’dan skandal hamle! Katil İsrail ordusunun talimatıyla Filistinlilerin bitcoin hesabını durdurdular!
Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem adımları... Türkiye’nin şartları neler? Masadaki iki formül
Hayvan barınağına operasyon! Bağış adı altında 30 milyon lirayı bakın nasıl aklamışlar! 5 kişi gözaltına alındı
Terörsevici Avrupa’da yeni skandal! Fransa-Almanya ortak kanalında PKK belgeseli! Teröristleri konuşturdular
Kalyon Enerji ve Kalyon PV, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu
İki gündür beklenen sağanak İstanbul’da hayatı felç etti! Bayrampaşa’da bir minibüs alt geçitte sulara gömüldü
Türkiye’den İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Batı Şeria planına tepki: İnsanlık tehdit altındadır!
Türkiye’nin 2023 vergi rekortmenleri belli oldu! Birinci sırada Selçuk Bayraktar var
SON DAKİKA