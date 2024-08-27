Aslan'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek adına verdiği mücadelede Teknik Direktör Okan Buruk ilk maçta olduğu gibi yine kulübedeki yerini alamıyor. Müsabakayı tribünden takip ediyor. Oyucular arasından Abdülkerim Bardakcı ise İsviçre'de gördüğü kırmızı kart sonrasında bu akşam cezası nedeniyle forma giyemiyor.

Michy Batshuayi

ASLAN'IN YERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Türk futboluna önemli başarılar kazandırarak iki de kupa getiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne de en çok katılan kulübümüz konumunda. Sarı kırmızılılar 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti. Şimdiki hedef ise yenilenen formatla birlikte ilk kez 36 takımlı organizasyona katılabilmek.