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Galatasaray - Young Boys | CANLI

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Galatasaray, İsviçre'de 3-2 yenildiği Young Boys'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar UEFA'nın 1 numaralı organizasyonunda yeniden mücadele etmekten başka bir şey düşünmüyor. Galatasaray - Young Boys maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 20:46 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 21:46
Galatasaray - Young Boys | CANLI

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Üst üste kazandığı 2 şampiyonluk sonrasında yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına sezona başlayan Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 yenilmişti. Cimbom, evindeki mücadelede kazanarak yenilenen formatıyla ilk kez düzenlenen organizasyonda yer almayı hedefliyor. Galatasaray - Young Boys maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI TAKİP

Galatasaray - Young Boys maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirisinizGalatasaray - Young Boys maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirisiniz

GALATASARAY YOUNG BOUS MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Barış, Köhn, Nelsson, Kaan, Sara, Torreira, Ziyech, Kerem, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ganvoula, Blum, Monteiro, Lauper, Niasse, Colley, Ugrinic, Camara

Galatasaray ilk maçta attığı 2 golle Young Boys karşısında nispeten avantajlı bir skor aldıGalatasaray ilk maçta attığı 2 golle Young Boys karşısında nispeten avantajlı bir skor aldı

OKAN BURUK'TAN ÇİFT FORVET KARARI

İsviçre'de oynanan ilk maçtan 3-2'lik yenilgi ile ayrılan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, rövanşa çift forvetle çıktı. İlk karşılaşmada Batshuayi'yi yedek bekleten deneyimli çalıştırıcı bu kez Belçikalı forveti Mauro Icardi'nin yanında görevlendirerek gol aramayı planladı.

Galatasaray Young Boys maçını Espen Eskas yönetiyorGalatasaray Young Boys maçını Espen Eskas yönetiyor

DÜDÜK ESPEN ESKAS'TA

Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımın belirleneceği Galatasaray - Young Boys mücadelesini Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetiyor. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstleniyor. Dördüncü hakem ise Mohammad Usman Aslam. VAR'da Hollanda Federasyonu'ndan Rob Dieperink ve AVAR'da Erwin Blank oturuyor.

Abdülkerim Bardakcı cezası nedneiyle Young Boys maçında görev yapamıyorAbdülkerim Bardakcı cezası nedneiyle Young Boys maçında görev yapamıyor

OKAN BURUK VE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Aslan'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek adına verdiği mücadelede Teknik Direktör Okan Buruk ilk maçta olduğu gibi yine kulübedeki yerini alamıyor. Müsabakayı tribünden takip ediyor. Oyucular arasından Abdülkerim Bardakcı ise İsviçre'de gördüğü kırmızı kart sonrasında bu akşam cezası nedeniyle forma giyemiyor.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

ASLAN'IN YERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Türk futboluna önemli başarılar kazandırarak iki de kupa getiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne de en çok katılan kulübümüz konumunda. Sarı kırmızılılar 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti. Şimdiki hedef ise yenilenen formatla birlikte ilk kez 36 takımlı organizasyona katılabilmek.

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