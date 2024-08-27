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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirerek görüşmelerin başladığını duyurdu. Milli futbolcunun geçtiğimiz hafta başlayan transfer süreci de resmiyete kavuşturuldu.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 19:35 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 19:53
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu KAP’a bildirdi

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2018 yazında NEC Nijmegen'den transfer edilen ve o günden bu yana performansıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi Birghton oldu. Birçok takımın peşinde koştuğu milli futbolcu artık İngiltere'de forma giyecek.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

KAP'A BİLDİRİLDİ

Sarı lacivertli kulüpten yapılan KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

40 GOLDE ADI VAR

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile bugüne kadar 204 maça çıktı. 18 kez rakip fileleri sarsıp 22 de asist yapmayı başardı. Sarı lacivertli ekiple Türkiye Kupası kazandı. Ayrıca milli takımın da önemli isimleri arasında girdi.

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