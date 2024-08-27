Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu KAP’a bildirdi

2018 yazında NEC Nijmegen'den transfer edilen ve o günden bu yana performansıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu 'nun yeni adresi Birghton oldu. Birçok takımın peşinde koştuğu milli futbolcu artık İngiltere'de forma giyecek.

Ferdi Kadıoğlu

40 GOLDE ADI VAR

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile bugüne kadar 204 maça çıktı. 18 kez rakip fileleri sarsıp 22 de asist yapmayı başardı. Sarı lacivertli ekiple Türkiye Kupası kazandı. Ayrıca milli takımın da önemli isimleri arasında girdi.