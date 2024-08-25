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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred golle geri döndü

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip Karadeniz temsilcisi karşısında Fred'in golü ile 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu sakatlığı sonrası ilk kez forma giydiği müsabakada golle dönüş yapmış oldu.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 22:13 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 22:19
Fenerbahçe’nin yıldızı Fred golle geri döndü

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Lugano ile oynadığı maçta sakatlanan Fred, Lille müsabakalarını ve ligin 2 maçını kaçırmıştı.

FredFred

Trendyol Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Fred, Göztepe maçında kadroda yer aldı ancak forma giyemedi. Rizespor karşısında ise ilk 11'de başladı.

FredFred

4. dakikada sarı kart gören sambacı, 15'te Dusan Tadic'in pası sonrası ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı vuruş sonrası ağları bulmayı ve Gökhan Akkan'ı mağlup etmeyi başardı.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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