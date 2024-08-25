Fenerbahçe’nin yıldızı Fred golle geri döndü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Lugano ile oynadığı maçta sakatlanan Fred, Lille müsabakalarını ve ligin 2 maçını kaçırmıştı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Lugano ile oynadığı maçta sakatlanan Fred, Lille müsabakalarını ve ligin 2 maçını kaçırmıştı.
Trendyol Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Fred, Göztepe maçında kadroda yer aldı ancak forma giyemedi. Rizespor karşısında ise ilk 11'de başladı.
4. dakikada sarı kart gören sambacı, 15'te Dusan Tadic'in pası sonrası ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı vuruş sonrası ağları bulmayı ve Gökhan Akkan'ı mağlup etmeyi başardı.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.