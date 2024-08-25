Fenerbahçe’nin yıldızı Fred golle geri döndü

Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Lugano ile oynadığı maçta sakatlanan Fred , Lille müsabakalarını ve ligin 2 maçını kaçırmıştı.

Fred

Trendyol Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Fred, Göztepe maçında kadroda yer aldı ancak forma giyemedi. Rizespor karşısında ise ilk 11'de başladı.