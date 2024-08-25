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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı CANLI 🔴 Çaykur Rizespor beIN Sports 1 canlı, ŞİFRESİZ, full HD izle linki

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig maçı 25 Ağustos 2024 tarihinde oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 21:45'de başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi ise Turgut Doman olacak. İşte maçın detayları...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 20:23 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 21:00
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı CANLI 🔴 Çaykur Rizespor beIN Sports 1 canlı, ŞİFRESİZ, full HD izle linki

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Muhtemel 11'lerde Fenerbahçe'de Fred Rodrigues'in takıma dönmesi bekleniyor, ancak Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor ise açılış haftasında Başakşehir ile berabere kalmış, ardından Adana Demirspor'u mağlup ederek 4 puan toplamıştı. Fenerbahçe de 4 puana sahip ve Rize deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Aliulov, Hojer, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Sowe

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün (25 Ağustos Pazar) saat 21.45'te başlayacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda puan kaybı istemiyor.

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLE

https://www.beinconnect.com.tr/kullanici/giris?r=%2Fcanli-tv adresinden maçı canlı takip edebilirsiniz

45. RANDEVU

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı. Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.

TEKRAR EDİLEN MAÇ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-04 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi. Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası nedeniye karşılaşmanın tekrarına karar verdi. Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını, 4-1 kazandı.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı. Çaykur Rizespor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu mücadele de sarı-lacivertli takımın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

SON 11 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

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