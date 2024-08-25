Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı CANLI 🔴 Çaykur Rizespor beIN Sports 1 canlı, ŞİFRESİZ, full HD izle linki

Muhtemel 11'lerde Fenerbahçe'de Fred Rodrigues'in takıma dönmesi bekleniyor, ancak Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor ise açılış haftasında Başakşehir ile berabere kalmış, ardından Adana Demirspor'u mağlup ederek 4 puan toplamıştı. Fenerbahçe de 4 puana sahip ve Rize deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Aliulov, Hojer, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Sowe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko
ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün (25 Ağustos Pazar) saat 21.45'te başlayacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.
Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda puan kaybı istemiyor.