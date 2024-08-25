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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler Göztepe ile berabere kaldıktan sonra Rize'den 3 puanla ayrılmak amacında. Zorlu randevuda Jose Mourinho ve öğrencileri diğer yandan taraftara da kendini affettirmek amacında. Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 20:46 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 20:51
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | İlk 11’ler belli oldu

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Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip Göztepe karşısında kaybettiği 2 puanın ardından bu kez kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI TAKİP

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizÇaykur Rizespor Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Hojer, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzekori

Turgut DomanTurgut Doman

DÜDÜK DOMAN'DA

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçı Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yöneticiliklerini Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Savranlar üstleniyor. Dördüncü hakem ise Ozan Ergün. VAR koltuğunda Onur Öztoprak, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral oturuyor.

Cenk Tosun ve Jayden OosterwoldeCenk Tosun ve Jayden Oosterwolde

2 MAÇTA 4 PUAN TOPLADILAR

Sarı lacivertliler sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanla başladı. Ancak Göztepe karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak ilk puan kaybını yaşadı. Çaykur Rizespor ise ilk hafta Başakşehir ile evinde berabere kaldı. Geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Yusuf Barası ve Bright Osayi-SamuelYusuf Barası ve Bright Osayi-Samuel

MERT HAKAN VE OSAYI YOK

Kanarya'nın 3 puan mücadelesi için indiği Rize'ye eksiklerle geldi. Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Bright Osayi-Samuel, transfer görüşmeleri için İngiltere'de bulunan Ferdi Kadıoğlu, cezası devam eden Mert Hakan Yandaş ve Rade Krunic yer almadı. Ayrıca takımdan ayrılmaları beklenen Luan Peres ile Miha Zajc da yine kafilede yoktu.

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