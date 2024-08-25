Sarı lacivertliler sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanla başladı. Ancak Göztepe karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak ilk puan kaybını yaşadı. Çaykur Rizespor ise ilk hafta Başakşehir ile evinde berabere kaldı. Geçen hafta Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Yusuf Barası ve Bright Osayi-Samuel

MERT HAKAN VE OSAYI YOK

Kanarya'nın 3 puan mücadelesi için indiği Rize'ye eksiklerle geldi. Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Bright Osayi-Samuel, transfer görüşmeleri için İngiltere'de bulunan Ferdi Kadıoğlu, cezası devam eden Mert Hakan Yandaş ve Rade Krunic yer almadı. Ayrıca takımdan ayrılmaları beklenen Luan Peres ile Miha Zajc da yine kafilede yoktu.