Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip Göztepe karşısında kaybettiği 2 puanın ardından bu kez kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI TAKİP
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ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, H. İbrahim, Papanikolaou, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.
Turgut Doman
DÜDÜK DOMAN'DA
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçı Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yöneticiliklerini Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Savranlar üstleniyor. Dördüncü hakem ise Ozan Ergün. VAR koltuğunda Onur Öztoprak, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral oturuyor.