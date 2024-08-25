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Arda Güler ilk 11'de! Real Madrid - Valladolid | CANLI

La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, takımının 2. haftadaki Real Valladolid maçına ilk 11'de başladı. Milli futbolcu Carlo Ancelotti tarafından bu kez sahaya sürüldü. Real Madrid - Valladolid karşılaşmasının canlı takibi takvim.com.tr'de

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 16:17 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 17:49
Arda Güler ilk 11’de! Real Madrid - Valladolid | CANLI

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İspanya'daki temsilcimiz Arda Güler, beklediği şansı nihayet buldu. Geçen sezonun son döneminde süre almaya başladığı Real Madrid'de bu sezonun ilk karşılaşmalarında oyuna sonradan giren genç futbolcu bu kez ilk 11'de görevlendirildi.

Arda GülerArda Güler

Real Madrid'in evinde Real Valladolid ile oynayacağı maç saat 18.00'de başlayacak. Başkent temsilcisi ilk maçında Real Mallorca ile 1-1 berabere kalıp sezona 1 puanla başlamıştı.

Real Madrid - Real Valladolid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizReal Madrid - Real Valladolid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

Arda GülerArda Güler

Real Madrid sahaya Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchoumeni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr, Mbappe ilk 11'i ile çıktı.

Real Valladolid'in kadrosunun ise Hein, Perez, Eray, Perez, Machis, Juric, SAnchez, Mesguer ve Andre'den oluşuyor.

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