İspanya'daki temsilcimiz Arda Güler, beklediği şansı nihayet buldu. Geçen sezonun son döneminde süre almaya başladığı Real Madrid'de bu sezonun ilk karşılaşmalarında oyuna sonradan giren genç futbolcu bu kez ilk 11'de görevlendirildi.
İspanya'daki temsilcimiz Arda Güler, beklediği şansı nihayet buldu. Geçen sezonun son döneminde süre almaya başladığı Real Madrid'de bu sezonun ilk karşılaşmalarında oyuna sonradan giren genç futbolcu bu kez ilk 11'de görevlendirildi.
Real Madrid'in evinde Real Valladolid ile oynayacağı maç saat 18.00'de başlayacak. Başkent temsilcisi ilk maçında Real Mallorca ile 1-1 berabere kalıp sezona 1 puanla başlamıştı.
Real Madrid sahaya Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchoumeni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr, Mbappe ilk 11'i ile çıktı.
Real Valladolid'in kadrosunun ise Hein, Perez, Eray, Perez, Machis, Juric, SAnchez, Mesguer ve Andre'den oluşuyor.