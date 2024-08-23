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Trabzonspor bir transferi daha bitiriyor! Geliş zamanı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in dev kulüplerinden Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo mavililer, çok beklediği orta saha takviyesine kavuşmak üzere. Yıldız oyuncunun geleceği zaman da netleşti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 16:51 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 16:58
Trabzonspor bir transferi daha bitiriyor! Geliş zamanı belli oldu

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Bu sezon kadrosunu 10 futbolcuyla güçlendiren Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken Avrupa'da ise üst turlara yükselmeyi arzu ediyor.

Trabzonspor St. Gallen ile 0-0 berabere kaldıTrabzonspor St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı

Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. İsviçre'de diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray gibi kazanmayı başaramayan bordo mavililer, umudunu Trabzon'daki maça taşımayı başardı.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

TRANSFER MESAJI VERDİ

Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşama sonrasındaki basın toplantısında; "Yeni bir takım oluyoruz, bu tekrarları yaptıkça ve 1-2 eksiğimiz geldiğinde çok daha iyi ve keyifli bir takım olacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullanarak yeni transferin fitilini ateşlemişti.

Okay YokuşluOkay Yokuşlu

ORTA SAHAYA TAKVİYE

Bordo mavili ekip yaz transfer döneminin başından orta saha takviyesi konusunda büyük uğraş verdi. Birçok isim listedeydi. Bazıları ile önemli mesafeler kat edildi. Ancak imzalar atılamadı. Ön liberoda Okay ve Lundstram'ın haricinde oyunu yönlendirebilecek ve karakteri ile ön plana çıkabilecek bir isim aranıyordu.

Muhammed ChamMuhammed Cham

KULÜBÜ ZORLUK ÇIKARDI

Mayıs ayından bu yana liste başında olan oyuncu ise Muhammed Cham Saracevic'ti. Avusturyalı oyuncu için Clermont ile kurulan temaslarda sürekli bonservis engeli çıktı. Fransız temsilcisi istediği rakamda esneme yapmayınca işler çıkmaza girdi.

Muhammed ChamMuhammed Cham

23 yaşındaki futbolcu bordo mavili formayı giyebilmek adına kulübüne rest çekti. Bir süre kadro dışı da kaldı. Hatta takımdan ayrı çalıştı ancak ikna etme sürecinde çok başarılı olamadı.

Hyun-seok HongHyun-seok Hong

Yönetim bu arada Josh Brownhill ve Hyun-seok Hong ile de temastaydu. İngiliz yıldız için Burnley beklentisini yüksek tutunca görüşmeler rafa kaldırıldı. Güney Koreli oyuncu da vergi sonrasında çıkan serbest kalma tutarındaki seviyenin 8 milyon euroda tutulmasını istemesi nedeniyle şimdilik beklemeye alındı.

Muhammed ChamMuhammed Cham

CLERMONT GERİ ADIM ATTI

Diğer taraftan Muhammed Cham ile temaslar koparılmadı. Transferi için uygun zaman beklendi. Ağustos ayının sonuna kadar ciddi bir alıcının çıkmaması, Clermont'a da geri adım attırdı.

Ertuğrul DoğanErtuğrul Doğan

DOĞAN OPERASYONUN BAŞINDA

Başkan Ertuğrul Doğan, ekibine bu sürecin tamamlanması adına tam yetki verdi. Kendisi de operasyonu yürütmek için dümene geçti. Sonunda da istenen sonuç alındı. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından imzalar atılacak.

Muhammed ChamMuhammed Cham

TRABZON'A GELİYOR

Geçen sezonu 35 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle tamamlayan genç futbolcu Karadeniz temsilcisine imza atmaya artık çok yakın. Eğer büyük bir aksilik çıkmazsa takımın yeni 10 numarası olarak görev yapacak.

Muhamed ChamMuhamed Cham

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine gör Muhammed Cham 22.00'de Fransa'dan kalkan uçakla birlikte Trabzon'a hareket edecek. 02.00 sıralarında da şehre inmesi tahmin ediliyor. Ardından sözleşme imzalayacak. Transferin uzun vadeli taksitle sonlandırılması bekleniyor.

Muhammed ChamMuhammed Cham

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Muhammed Cham Saracevic, kısa süre önce Instagram hikayesinden yaptığı formalı paylaşımına "61" notunu ekleyerek taraftarları da heyecanlandırmıştı. Uzun süredir beklenen genç oyuncunun performansı da şimdiden merak konusu.

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