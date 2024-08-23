Bu sezon kadrosunu 10 futbolcuyla güçlendiren Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken Avrupa'da ise üst turlara yükselmeyi arzu ediyor.
Bu sezon kadrosunu 10 futbolcuyla güçlendiren Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken Avrupa'da ise üst turlara yükselmeyi arzu ediyor.
Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. İsviçre'de diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray gibi kazanmayı başaramayan bordo mavililer, umudunu Trabzon'daki maça taşımayı başardı.
ORTA SAHAYA TAKVİYE
Bordo mavili ekip yaz transfer döneminin başından orta saha takviyesi konusunda büyük uğraş verdi. Birçok isim listedeydi. Bazıları ile önemli mesafeler kat edildi. Ancak imzalar atılamadı. Ön liberoda Okay ve Lundstram'ın haricinde oyunu yönlendirebilecek ve karakteri ile ön plana çıkabilecek bir isim aranıyordu.
Mayıs ayından bu yana liste başında olan oyuncu ise Muhammed Cham Saracevic'ti. Avusturyalı oyuncu için Clermont ile kurulan temaslarda sürekli bonservis engeli çıktı. Fransız temsilcisi istediği rakamda esneme yapmayınca işler çıkmaza girdi.
23 yaşındaki futbolcu bordo mavili formayı giyebilmek adına kulübüne rest çekti. Bir süre kadro dışı da kaldı. Hatta takımdan ayrı çalıştı ancak ikna etme sürecinde çok başarılı olamadı.
Yönetim bu arada Josh Brownhill ve Hyun-seok Hong ile de temastaydu. İngiliz yıldız için Burnley beklentisini yüksek tutunca görüşmeler rafa kaldırıldı. Güney Koreli oyuncu da vergi sonrasında çıkan serbest kalma tutarındaki seviyenin 8 milyon euroda tutulmasını istemesi nedeniyle şimdilik beklemeye alındı.
CLERMONT GERİ ADIM ATTI
Diğer taraftan Muhammed Cham ile temaslar koparılmadı. Transferi için uygun zaman beklendi. Ağustos ayının sonuna kadar ciddi bir alıcının çıkmaması, Clermont'a da geri adım attırdı.
DOĞAN OPERASYONUN BAŞINDA
Başkan Ertuğrul Doğan, ekibine bu sürecin tamamlanması adına tam yetki verdi. Kendisi de operasyonu yürütmek için dümene geçti. Sonunda da istenen sonuç alındı. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından imzalar atılacak.
TRABZON'A GELİYOR
Geçen sezonu 35 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle tamamlayan genç futbolcu Karadeniz temsilcisine imza atmaya artık çok yakın. Eğer büyük bir aksilik çıkmazsa takımın yeni 10 numarası olarak görev yapacak.
Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine gör Muhammed Cham 22.00'de Fransa'dan kalkan uçakla birlikte Trabzon'a hareket edecek. 02.00 sıralarında da şehre inmesi tahmin ediliyor. Ardından sözleşme imzalayacak. Transferin uzun vadeli taksitle sonlandırılması bekleniyor.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Muhammed Cham Saracevic, kısa süre önce Instagram hikayesinden yaptığı formalı paylaşımına "61" notunu ekleyerek taraftarları da heyecanlandırmıştı. Uzun süredir beklenen genç oyuncunun performansı da şimdiden merak konusu.