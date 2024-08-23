Ferdi Kadıoğlu’nun transferi bitiyor! Yıldız oyuncu İngiltere’nin yolunu tuttu

Ferdi Kadıoğlu BONSERVİSİ BELLİ OLDU Bir süredir görüşmeler yapılan Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi de belli oldu. Sarı lacivertli ekip imzaların atılmasının ardından Türk futbol tarihine geçecek bir bonservisin sahibi olarak kasasına 35.2 milyon euro koyması bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu FERDİ FENERBAHÇE'DE NELER YAPTI? Fenerbahçe'de 204 resmi maça çıkan milli futbolcu 18 gol, 22 asistle skor katkısı da vermeyi başardı. 1 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

FERDİ KADIOĞLU İNGİLTERE'YE GİTMEDEN ÖNCE GÖRÜNTÜLENDİ Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye gitti FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA Sarı lacivertliler transferle ilgili olarak "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." açıklamasında bulundu.