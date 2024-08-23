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Ferdi Kadıoğlu'nun transferi bitiyor! Yıldız oyuncu İngiltere'nin yolunu tuttu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'ye transferi tamamlanıyor. Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki futbolcusu Brighton ile sözleşme imzalamak için İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Londra'nın yolunu tuttu. Kulüp de transferi resmen duyurdu

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 17:03 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 21:29
Ferdi Kadıoğlu’nun transferi bitiyor! Yıldız oyuncu İngiltere’nin yolunu tuttu

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NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Türk futbol tarihinin rekor bonservislerinden biri ile Fenerbahçe'den ayrıldı. Milli futbolcu, Brighton ile sözleşme imzalamak için İngiltere'nin yolunu tuttu. İşte detaylar...

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'deki performansıyla dünya devlerini peşinden koşturan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Birçok takımın listesinde bulunan 24 yaşındaki futbolcu artık İngiltere'de forma giyecek. Yıldız oyuncu İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Londra'ya gitti. Türkiye saati ile 00.30'da başkente inmiş olacak. Hafta sonu da sağlık kontrollerinden geçirilecek.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Kısa süre önce görüşmelerin başladığı yıldız oyuncu daha önce Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve Manchester United da devredeydi. Ancak yarışı kazanan takım Brighton oldu.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Bir süredir görüşmeler yapılan Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi de belli oldu. Sarı lacivertli ekip imzaların atılmasının ardından Türk futbol tarihine geçecek bir bonservisin sahibi olarak kasasına 35.2 milyon euro koyması bekleniyor.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

FERDİ FENERBAHÇE'DE NELER YAPTI?

Fenerbahçe'de 204 resmi maça çıkan milli futbolcu 18 gol, 22 asistle skor katkısı da vermeyi başardı. 1 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

FERDİ KADIOĞLU İNGİLTERE'YE GİTMEDEN ÖNCE GÖRÜNTÜLENDİ

Ferdi Kadıoğlu İngiltere'ye gittiFerdi Kadıoğlu İngiltere'ye gitti

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertliler transferle ilgili olarak "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." açıklamasında bulundu.

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