Başakşehir son maçında Alanyaspor'u 4-2 yendi

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

RAMS Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan RAMS Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

RAMS Başakşehir, 2022-2023 sezonunda mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükseldi. Turuncu-lacivertliler bu turda Gent'e elendi.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.