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St Patrick's Athletic FC - Başakşehir | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, gruplara katılma yolundaki tek aşama kalan play-off turunun ilk maçında St Patrick's Athletic FC ile karşılaşıyor. Turuncu lacivertliler zorlu randevudan kaznarak ayrulmaak ve İstanbul'da turu geçmek anacında. St Patrick's Athletic FC - Başakşehir maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 21:44 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 21:44
St Patrick’s Athletic FC - Başakşehir | CANLI

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Çağdaş Atan ile başladığı yeni dönemdeki performansıyla dikkat çeken Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's Athletic FC ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertlilerin tek hedefi kazanarak veya beraberlikle İstanbul'a gelerek turu Türkiye'de geçmek. St Patrick's Athletic FC - Başakşehir maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

ST PATRİCK'S ATHLETİC FC - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP

St Patrick's Athletic FC - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizSt Patrick's Athletic FC - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

ST PATRICK'S ATHLETIC FC - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

ST. PATRICK'S ATHLETIC FC: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer, Lennon, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Hamza, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berkay Özcan, Onur, Deniz, Pelkas, Davidson, Piatek.

Berat ÖzdemirBerat Özdemir

BERAT İLK KEZ AVRUPA MAÇINDA

Geçen sezon ikinci kez Trabzonspor forması giydikten sonr Başakşehir'e transfer olan Berat Özdemir, forma şansı bulması halinde ilk kez bir Avrupa mücadelesinde oynayacak. Fenerbahçe'den transfer edilen Miguel Crespo ise oynayamayanacak. Matchoi Djalo ve Patryk Szysz de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Başakşehir son maçında Alanyaspor'u 4-2 yendiBaşakşehir son maçında Alanyaspor'u 4-2 yendi

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak elendi.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

RAMS Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan RAMS Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

RAMS Başakşehir, 2022-2023 sezonunda mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükseldi. Turuncu-lacivertliler bu turda Gent'e elendi.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu 2. eleme turu ilk maçında sahasında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

Başakşehir'in hedefi Konferans Ligi gruplarına kalmakBaşakşehir'in hedefi Konferans Ligi gruplarına kalmak

28. DIŞ SAHA MAÇINDA

RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 28. deplasman maçına çıktı. Turuncu lacivertliler, rakip sahadaki 27 mücadelenin 9'unu kazanıp 5'inde beraberlikle sahadan ayrıldı. 13'ünde ise yenildi. Söz konusu süreçte 37 kez rakip fileleri havalandırıp kalesinde 47 gol gördü. İstanbul temsilcisi toplam karnesinde ise 55 maçta 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

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