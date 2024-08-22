St. Gallen - Trabzonspor maçı CANLI 🔴🔴 A Spor canlı izle ekranı ile St. Gallen - Trabzonspor maçı full HD şifresiz canlı izle ekranı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, St. Gallen ile karşılaşacak. Mücadele, Kyunpark Stadyumu'nda oynanacak ve maçın hakemliğini Portekizli Miguel Nogueira üstlenecek.

Bordo-mavililer, geride kalan 153 maçta; 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 208 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 7. MAÇ

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 7. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.