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St. Gallen - Trabzonspor maçı CANLI 🔴🔴 A Spor canlı izle ekranı ile St. Gallen - Trabzonspor maçı full HD şifresiz canlı izle ekranı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımıyla karşılaşacak. İlk maç 22 Ağustos'ta Kyunpark Stadyumu'nda oynanacak. Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın yöneteceği maçta, Pedro Martins ve Paulo Bras yardımcı hakem olarak görev alacak, Bruno Miguel Carmo Vieira ise dördüncü hakem olacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, deplasmandan avantajlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor, Avrupa kupalarında 154. maçına çıkarken, bugüne kadar 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 21:06 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 21:08
St. Gallen - Trabzonspor maçı CANLI 🔴🔴 A Spor canlı izle ekranı ile St. Gallen - Trabzonspor maçı full HD şifresiz canlı izle ekranı

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, St. Gallen ile karşılaşacak. Mücadele, Kyunpark Stadyumu'nda oynanacak ve maçın hakemliğini Portekizli Miguel Nogueira üstlenecek.

ST. GALLEN TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ST. GALLEN:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan.

ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI CANLI

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TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 154.KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

Bordo-mavililer, geride kalan 153 maçta; 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 208 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 7. MAÇ

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 7. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.

KARADENİZ EKİBİNDE HEDEF GALİBİYET

Sezona UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayan bordo-mavili ekip, Slovakya'nın Ruzemberok takımını deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 yenerek eledi.

Organizasyonun 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle eşleyen Karadeniz temsilcisi, ilk maçı evinde 1-0, rövanşı ise deplasmanda 2-0 kaybederek turu rakibine kaptırdı.

Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde play-off turundan itibaren devam eden Trabzonspor, St. Gallen karşısında yarınki maçtan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 3 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde da yine 3 gol gördü.

MÜCADELENİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

St. Gallen şehriyle aynı adı taşıyan statta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Nogueira'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak.

Müsabakada Portekiz Futbol Federasyonundan Bruno Miguel Carmo Vieira dördüncü hakem, Andre Narciso VAR ve Fabio Oliveira Melo AVAR görevini üstlenecek.

TRABZONSPOR KADROSUNU UEFA'YA BİLDİRDİ

Trabzonspor, İsviçre ekibiyle oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

"Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Borna Barišić, Batista Mendy, Stefan Savić, Eren Elmalı, Serkan Asan, Stefano Denswil, Arsenii Batahov, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Yilmaz, John Lundstram, Edin Višća, Enis Bardhi, Ozan Tufan, Umut Güneş, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Trézéguet, Denis Drăguş, Enis Destan, Mislav Oršić" Tonio Teklic, Rayyan Baniya, Umut Bozok ve Taxiarchis Fountas gibi isimler kadroda yer almadı.

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