Trabzonspor Rapid Wien'e elenmişti
AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ
Geçen sezonu Türkiye Kupa finalisti ve ligde de 3. olarak tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Bordo mavililer, Ruzomberok ile karşılaştığı 2. Ön Eleme Turu maçlarını 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla kazanarak Rapid Wien ile eşleşti. Bordo mavililer bu kez ilk maçı evinde 1-0 kaybedip Avusturya'da rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Fırtına, St. Gallen'i elemesi halinde Konferans Ligi gruplarına yükselecek.
Denis Draguş
TRABZONSPOR'DA İMZA ŞOV VAR
Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Trabzonspor'da şu ana kadar tam 10 imza birden atıldı. Karadeniz temsilcisi Stefan Savic, Arseniy Batagov, Borna Barisic, Pedro Malheiro, John Lundstram, Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Denis Draguş ve Ozan Tufan'ı renklerine bağladı.
St. Gallen turu 90+18'deki penaltı golü ile almıştı
ST. GALLEN'İN YOLCULUĞU
Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off turundaki rakibi St. Gallen, 2. Ön Eleme Turu'nda Tobol'u eledi. 3. Ön Eleme Turu'nda ise Slask'ı saf dışı bırakarak bordo mavililerin rakibi oldu.