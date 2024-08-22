Trabzonspor Rapid Wien'e elenmişti

AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Geçen sezonu Türkiye Kupa finalisti ve ligde de 3. olarak tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Bordo mavililer, Ruzomberok ile karşılaştığı 2. Ön Eleme Turu maçlarını 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla kazanarak Rapid Wien ile eşleşti. Bordo mavililer bu kez ilk maçı evinde 1-0 kaybedip Avusturya'da rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Fırtına, St. Gallen'i elemesi halinde Konferans Ligi gruplarına yükselecek.