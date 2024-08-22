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St. Gallen Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

Ülkemizi bu sezon temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'e elenen Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer zorlu sınavdan elde edeceği avantajlı skorla birlikte Trabzon'da tura atlamak amacında. Fırtına'nın ilk 11'i de belli oldu. St. Gallen - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 20:36 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 20:48
St. Gallen Trabzonspor | İlk 11’ler belli oldu

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Abdullah Avcı ile ligde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve Avrupa'da da iyi işler yapmak isteyen Trabzonspor, Konferans Ligi play-off ilk maçına St. Gallen deplasmanında çıkıyor. Fırtına, zorlu randevuda rakibini yenerek rövanş için avantaj sağlamak ve Türkiye'de turu geçmek amacında. St. Gallen - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ST. GALLEN TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

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Trabzonspor son antrenmanını St. Gallen'in stadında yaptıTrabzonspor son antrenmanını St. Gallen'in stadında yaptı

ST. GALLEN TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ST. GALLEN:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan.

Miguel NogueiraMiguel Nogueira

DÜDÜK NOGUEIRA'DA

Trabzonspor'un St. Gallen ile karşılaştığı mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira düdük çalıyor. Yardımcılıklarını ise Pedro Martins ve Paulo Braz üstleniyor. Dördüncü hakem ise Bruno Miguel Carmo Vieira. VAR'da André Narciso, AVAR'da ise Fábio Oliveira Melo oturuyor.

Trabzonspor Rapid Wien'e elenmiştiTrabzonspor Rapid Wien'e elenmişti

AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Geçen sezonu Türkiye Kupa finalisti ve ligde de 3. olarak tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Bordo mavililer, Ruzomberok ile karşılaştığı 2. Ön Eleme Turu maçlarını 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla kazanarak Rapid Wien ile eşleşti. Bordo mavililer bu kez ilk maçı evinde 1-0 kaybedip Avusturya'da rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Fırtına, St. Gallen'i elemesi halinde Konferans Ligi gruplarına yükselecek.

Denis DraguşDenis Draguş

TRABZONSPOR'DA İMZA ŞOV VAR

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Trabzonspor'da şu ana kadar tam 10 imza birden atıldı. Karadeniz temsilcisi Stefan Savic, Arseniy Batagov, Borna Barisic, Pedro Malheiro, John Lundstram, Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Denis Draguş ve Ozan Tufan'ı renklerine bağladı.

St. Gallen turu 90+18'deki penaltı golü ile almıştıSt. Gallen turu 90+18'deki penaltı golü ile almıştı

ST. GALLEN'İN YOLCULUĞU

Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off turundaki rakibi St. Gallen, 2. Ön Eleme Turu'nda Tobol'u eledi. 3. Ön Eleme Turu'nda ise Slask'ı saf dışı bırakarak bordo mavililerin rakibi oldu.

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