Abdullah Avcı ile ligde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve Avrupa'da da iyi işler yapmak isteyen Trabzonspor, Konferans Ligi play-off ilk maçına St. Gallen deplasmanında çıkıyor. Fırtına, zorlu randevuda rakibini yenerek rövanş için avantaj sağlamak ve Türkiye'de turu geçmek amacında. St. Gallen - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ST. GALLEN TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE
Trabzonspor son antrenmanını St. Gallen'in stadında yaptı
ST. GALLEN TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
ST. GALLEN: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo
TRABZONSPOR: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan.
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Trabzonspor, 7. dakikada Edin Visca ile gole çok yaklaştı.
Trabzonspor, 8. dakikada Enis Bardhi ile gole çok yaklaştı.
Miguel Nogueira
DÜDÜK NOGUEIRA'DA
Trabzonspor'un St. Gallen ile karşılaştığı mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira düdük çalıyor. Yardımcılıklarını ise Pedro Martins ve Paulo Braz üstleniyor. Dördüncü hakem ise Bruno Miguel Carmo Vieira. VAR'da André Narciso, AVAR'da ise Fábio Oliveira Melo oturuyor.