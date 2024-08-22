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FC Lugano - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar muhteşem sezon başlangıcını Avrupa zaferi ile taçlandırmak ve İstanbul'da turu geçmek amacında. Kartal'ın zorlu randevudaki ilk 11'i de belli oldu. FC Lugano - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 20:20 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 20:25
FC Lugano - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu

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Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi bileti kazanan Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Lugano ile İsvişçre'de karşılaşıyor. Siyah beyazlılar elde edeceği skorla birlikte İstanbul'a avantajlı skorla dönmek ve Tüpraş Stadyumu'nda gruplara kalmak amacında. Fenerbahçe'nin de elediği Lugano ile daha önce aynı gruplarda yer alan Kartal, rakibini deplasmanda 2-0 yenmeyi başarmıştı. FC Lugano - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

FC LUGANO - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

FC Lugano Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFC Lugano Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

FC LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

FC LUGANO: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Bislimi, Vladl, Allseda

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Immobile.

Morten KroghMorten Krogh

DÜDÜK KROGH'TA

Thun Arena'da oynanan FC Lugano - Beşiktaş maçını Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh yönetiyor. Krogh'un yardımcılıklarını Wollenberg Rasmussen ve Steffen Bramsen üstleniyor. Dördüncü hakem ise Mikkel Redder. VAR koltuğunda Hollandalı Rob Dieperink ve AVAR'da Erwin Blank oturuyor.

Ciro Immobile 3 maçta 4 gol attıCiro Immobile 3 maçta 4 gol attı

BEŞİKTAŞ MUHTEŞEM BAŞLADI

Kartal bu sezon oynadığı karşılaşmalarda gösterdiği performans ve aldığı sonuçlarla adından söz ettirmeyi başardı. Geride kalan sezondaki kötü görüntüsünü ortadan kaldıran Kartal, Türkiye Kupası'nın ardından Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Ligde de Samsunspor ve Antalyaspor karşısında 6 gol atıp 6 puanla başlangıç yaptı.

Milot Rashica geçen sezon takımda yer alan isimlerden biriydiMilot Rashica geçen sezon takımda yer alan isimlerden biriydi

GEÇEN SEZON KABUSTU

Kartal geride kalan sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılmış ve 3 rakiple karşılaşmıştı. Siyah beyazlı ekip, KF Tirana, Neftçi Bakü ve Dinamo Kiev'i elemeyi başardı. Kartal'ın grubunda bu akşam karşılaştığı Lugano'nun yanı sıra Bodo Glimt ve Club Brugge vardı. 6 karşılaşmanın sadece 1'i kazanabilindi. O da İsviçre'de Lugano karşısında alınan 2-0'lık galibiyetti. 4 mağlubiyet ve Club Brugge beaberliği ile elenildi.

Rafa Silva Beşiktaş'ta sezona muhteşe başladıRafa Silva Beşiktaş'ta sezona muhteşe başladı

KARTAL 6 TRANSFER YAPTI

Beşiktaş bu sezon iddialı bir girişler şampiyonluk yarışı içerisinde yer alacağının sinyallerini verdi. Bunun için den önemli konulardan biri transferdi. Kartal, Ciro Immobile, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Cher Ndour'u PSG'den kiraladı. Yerlide ise Can Keleş ve Emirhan Topçu'ya forma giydirildi.

Lugano Fenerbahçe'ye elenmiştiLugano Fenerbahçe'ye elenmişti

LUGANO'YU FENER ELEDİ

Beşiktaş'ın rakibi Lugano bu sezona Şampiyonlar Ligi'nde başladı. 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşti. Sarı lacivertliler, İsviçre temsilcisi karşısında 4-3 ve 2-1'lik galibiyetler alarak rakibini turnuva dışına itti.

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