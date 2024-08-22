Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi bileti kazanan Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Lugano ile İsvişçre'de karşılaşıyor. Siyah beyazlılar elde edeceği skorla birlikte İstanbul'a avantajlı skorla dönmek ve Tüpraş Stadyumu'nda gruplara kalmak amacında. Fenerbahçe'nin de elediği Lugano ile daha önce aynı gruplarda yer alan Kartal, rakibini deplasmanda 2-0 yenmeyi başarmıştı. FC Lugano - Beşiktaş maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
FC LUGANO - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE
FC Lugano Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
FC LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
FC LUGANO: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Bislimi, Vladl, Allseda
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Immobile.
Morten Krogh
DÜDÜK KROGH'TA
Thun Arena'da oynanan FC Lugano - Beşiktaş maçını Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh yönetiyor. Krogh'un yardımcılıklarını Wollenberg Rasmussen ve Steffen Bramsen üstleniyor. Dördüncü hakem ise Mikkel Redder. VAR koltuğunda Hollandalı Rob Dieperink ve AVAR'da Erwin Blank oturuyor.