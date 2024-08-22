Ciro Immobile 3 maçta 4 gol attı BEŞİKTAŞ MUHTEŞEM BAŞLADI Kartal bu sezon oynadığı karşılaşmalarda gösterdiği performans ve aldığı sonuçlarla adından söz ettirmeyi başardı. Geride kalan sezondaki kötü görüntüsünü ortadan kaldıran Kartal, Türkiye Kupası'nın ardından Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Ligde de Samsunspor ve Antalyaspor karşısında 6 gol atıp 6 puanla başlangıç yaptı.

Milot Rashica geçen sezon takımda yer alan isimlerden biriydi GEÇEN SEZON KABUSTU Kartal geride kalan sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılmış ve 3 rakiple karşılaşmıştı. Siyah beyazlı ekip, KF Tirana, Neftçi Bakü ve Dinamo Kiev'i elemeyi başardı. Kartal'ın grubunda bu akşam karşılaştığı Lugano'nun yanı sıra Bodo Glimt ve Club Brugge vardı. 6 karşılaşmanın sadece 1'i kazanabilindi. O da İsviçre'de Lugano karşısında alınan 2-0'lık galibiyetti. 4 mağlubiyet ve Club Brugge beaberliği ile elenildi.

Rafa Silva Beşiktaş'ta sezona muhteşe başladı KARTAL 6 TRANSFER YAPTI Beşiktaş bu sezon iddialı bir girişler şampiyonluk yarışı içerisinde yer alacağının sinyallerini verdi. Bunun için den önemli konulardan biri transferdi. Kartal, Ciro Immobile, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Cher Ndour'u PSG'den kiraladı. Yerlide ise Can Keleş ve Emirhan Topçu'ya forma giydirildi.

Lugano Fenerbahçe'ye elenmişti LUGANO'YU FENER ELEDİ Beşiktaş'ın rakibi Lugano bu sezona Şampiyonlar Ligi'nde başladı. 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşti. Sarı lacivertliler, İsviçre temsilcisi karşısında 4-3 ve 2-1'lik galibiyetler alarak rakibini turnuva dışına itti.