Abdullah Avcı ile ligde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve Avrupa'da da iyi işler yapmak isteyen Trabzonspor, Konferans Ligi play-off ilk maçına St. Gallen deplasmanında çıktı. Fırtına, zorlu randevudan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak gruplara kalmak adına önemli bir adım attı. Trabzon'da kazanmak yetecek. İşte St. Gallen Trabzonspor maçının önemli pozisyonları ve kritik pozisyonları...
Trabzonspor üst üste 4 maçta gol atamadı
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Toma'nın orta sahadaki hatası sonrasında Orsic topu kazandı. Gelişen hızlı hücumda Orsic'in pasına hareketlenen Visca, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ati-Zigi meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Orsic'in vuruşunda, top üstten auta gitti.
8. dakikada Savic'in uzun pasında Bardhi, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki Bardhi'nin vuruşunda, kaleci Ati-Zigi'nin müdahale ettiği top direkten döndü.
45+1. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Savic, topu kale sahasına doğru indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ati-Zigi topu çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Trabzonspor, 7. dakikada Edin Visca ile gole çok yaklaştı.
Trabzonspor, 8. dakikada Enis Bardhi ile gole çok yaklaştı.
Trezeguet'in 66. dakikada değerlendiremediği pozisyon
St. Gallen'in faul gerekçesiyle iptal edilen golü!
Mislav Orsic
ORSIC VE ENİS SÜRPRİZİ
Trabzonspor'un St. Gallen ile karşılaştığı mücadelede Enis Destan forvette, Mislav Orsic ise sol kanatta görev yaptı. Teknik Direktör Abdulalh Avcı, zorlu randevuda Denis Draguş ve Trezeguet'i yedek bıraktı. Orta sahada ise John David Lundstram yine kenarda yer alan isimlerden biri oldu.