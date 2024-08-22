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Biz bu işi Trabzon'da bitiririz! Trabzonspor St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı

Ülkemizi bu sezon temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'e elenen Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo mavililer birçok fırsatı kaçırdığı randevuda 87'de golü yedi ama Draguş'a yapılan faul sonrası iptal kararı çıktı. Mücadele 0-0 son erdi. Karadeniz temsilcisi Trabzon'da turu geçmek için kritik bir 90 dakikaya çıkacak. İşte St. Gallen Trabzonspor maçının önemli pozisyonları ve kritik pozisyonları...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 20:36 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 00:12
Biz bu işi Trabzon’da bitiririz! Trabzonspor St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı

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Abdullah Avcı ile ligde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve Avrupa'da da iyi işler yapmak isteyen Trabzonspor, Konferans Ligi play-off ilk maçına St. Gallen deplasmanında çıktı. Fırtına, zorlu randevudan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak gruplara kalmak adına önemli bir adım attı. Trabzon'da kazanmak yetecek. İşte St. Gallen Trabzonspor maçının önemli pozisyonları ve kritik pozisyonları...

Trabzonspor üst üste 4 maçta gol atamadıTrabzonspor üst üste 4 maçta gol atamadı

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Toma'nın orta sahadaki hatası sonrasında Orsic topu kazandı. Gelişen hızlı hücumda Orsic'in pasına hareketlenen Visca, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ati-Zigi meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Orsic'in vuruşunda, top üstten auta gitti.

8. dakikada Savic'in uzun pasında Bardhi, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki Bardhi'nin vuruşunda, kaleci Ati-Zigi'nin müdahale ettiği top direkten döndü.

45+1. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Savic, topu kale sahasına doğru indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ati-Zigi topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Trabzonspor, 7. dakikada Edin Visca ile gole çok yaklaştı.

Trabzonspor, 8. dakikada Enis Bardhi ile gole çok yaklaştı.


Trezeguet'in 66. dakikada değerlendiremediği pozisyon

St. Gallen'in faul gerekçesiyle iptal edilen golü!

Mislav OrsicMislav Orsic


ORSIC VE ENİS SÜRPRİZİ

Trabzonspor'un St. Gallen ile karşılaştığı mücadelede Enis Destan forvette, Mislav Orsic ise sol kanatta görev yaptı. Teknik Direktör Abdulalh Avcı, zorlu randevuda Denis Draguş ve Trezeguet'i yedek bıraktı. Orta sahada ise John David Lundstram yine kenarda yer alan isimlerden biri oldu.

Stefano Denswil müdahaleleriyle dikkat çektiStefano Denswil müdahaleleriyle dikkat çekti

DENSWIL GÜNÜNDEYDİ

Trabzonspor'un Surinamlı futbolcusu Stefano Denswil, karşılaşmada takımı adına kritik müdahalelerde bulundu. Deneyimli stoper gollük pozisyonlardaki hamleleriyle takımına hayat vermeyi başardı.

Enis Bardhi takımı adına skor üretemediEnis Bardhi takımı adına skor üretemedi

4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Trabzonspor bu sezon Ruzomberok ile karşılaştığı 2 maçta 3 kez rakip fileleri sarsmıştı. Bordo mavililer, Rapid Wien eşleşmesi, ligdeki Sivasspor maçı ve St. Gallen ile oynadığı son 4 karşılaşmada gol atmayı başaramadı.

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