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BEŞİKTAŞ LUGANO S SPORT PLUS CANLI ⚽ ŞİFRESİZ S Sport Plus İZLE EKRANI İLE UEFA Avrupa Ligi BJK Lugano maçı linki

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda heyecan dorukta! Beşiktaş, bu akşam ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, bu kritik maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler. Beşiktaş’ın Lugano karşısındaki performansı merakla bekleniyor. Maç saatine ve yayın bilgilerine dair detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler, S Sport Plus canlı yayın ekranını ziyaret edebilir. Maçın canlı yayını için S Sport Plus’ın frekans bilgileri ve izleme linki haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 20:37 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 20:37
BEŞİKTAŞ LUGANO S SPORT PLUS CANLI ⚽ ŞİFRESİZ S Sport Plus İZLE EKRANI İLE UEFA Avrupa Ligi BJK Lugano maçı linki

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Bugün UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Lugano ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında deplasmanda mücadele edecek olan Beşiktaş, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Maçın canlı yayını S Sport Plus üzerinden izlenebilecek. Beşiktaş-Lugano maçı için S Sport Plus ekranlarından detaylı bilgi ve canlı yayın linkine ulaşmak isteyenler, ilgili frekans bilgilerini ve izleme seçeneklerini inceleyebilir.

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Lugano arasında oynanacak Avrupa Ligi play off maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

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S SPORT PLUS CANLI İZLE LİNKİ

https://www.ssportplus.com/ adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulamasını App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

TV'YE S SPORT PLUS NASIL YÜKLENİR?

S Sport Plus uygulamasını Smart TV'nizde kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin; 1.Televizyonunuzun uygulama mağazasını açın. 2. Arama kısmına S Sport Plus yazın ve gelen sonuçlar arasından S Sport Plus'ı seçin. 3. S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğünüzde "Yükle" butonuna basın.

S SPORT PLUS NASIL ÜYE OLUNUR?

www.ssportplus.com adresinde HEMEN ÜYE OL linkine tıklayın. Açılan ekranda kişisel bilgilerinizi girip HESABIMI OLUŞTUR VE HEMEN ÖDEME EKRANINA GİT butonuna tıklayın. Açılan sayfada promosyon kodu alanına kampanya kodunuzu yazın ve KULLAN butonuna basarak kampanya kodunuzu kullanabilirsiniz.

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