BEŞİKTAŞ LUGANO S SPORT PLUS CANLI ⚽ ŞİFRESİZ S Sport Plus İZLE EKRANI İLE UEFA Avrupa Ligi BJK Lugano maçı linki

Bugün UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Lugano ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında deplasmanda mücadele edecek olan Beşiktaş, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Maçın canlı yayını S Sport Plus üzerinden izlenebilecek. Beşiktaş-Lugano maçı için S Sport Plus ekranlarından detaylı bilgi ve canlı yayın linkine ulaşmak isteyenler, ilgili frekans bilgilerini ve izleme seçeneklerini inceleyebilir.
LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ve Lugano arasında oynanacak Avrupa Ligi play off maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
S SPORT PLUS CANLI İZLE LİNKİ
https://www.ssportplus.com/ adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
S SPORT PLUS ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulamasını App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.