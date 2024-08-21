Okan Buruk OKAN BURUK TRİBÜNDE Sarı kırmızılı ekibin başarılı teknik direktörü Okan Buruk, yedek kulübesinde yer almıyor. Deneyimli çalıştırıcı, geçen sezon Sparta Prag maçının ardından yaşanan olayların ardından UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezalandırılmıştı. Bu nedenle İsviçre temsilcisi karşısında tribünde oturacak. Soyunma odasına da giremeyecek.

Galatasaray'ın 26 karşılaşmalık süreçte en dikkat çeken performanslarından biri Manchester United'a karşıydı SON 26 MAÇTA 5 MAĞLUBİYETİ VAR Galatasaray son dönemde Avrupa'da dikkat çekici sonuçlar aldı. 26 karşılaşmaya çıkan Cimbom sadece 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Aslan, söz konusu süreçte14'ü UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 26 maça çıktı. Galatasaray bu karşılaşmaların 12'sini kazandı 9'unda berabere kaldı ve 5'inde yenildi.

Mauro Icardi sezona iyi bir başlangıç yaptı 3 MAÇIN 2'SİNİ KAZANDI Bu sezon şu ana kadar 3 maça çıkan Galatasaray, 2 galibiyet elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 gibi ağır bir skorla sahadan yenik ayrıldı. Ligde ise Hatayspor ve Konyaspor'u 2-1'lik sonuçlarla devirerek 6 puanlı başlangıç yapmayı başardı.