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Young Boys - Galatasaray | CANLI

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, gruplara kalabilmek için İsviçre deplasmanında ilk maçına çıkıyor. Play-off turunda Young Boys ile karşılaşan Cimbom'un tek hedefi avantajlı skorla İstanbul'a dönüp evinde tur atlayarak devler arasında sahne alabilmek. Young Boys - Galatasaray maçının önemli pozisyonları, kritik pozisyonları ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 20:47 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 21:56
Young Boys - Galatasaray | CANLI

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Üst üste şampiyon olduğu 2 sezonun ardından yeni bir Şampiyonlar Ligi grupları macerasına daha hazırlanan Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young Boys ile İsviçre'de karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, ilk karşılaşmadan avantajla ayrılarak İstanbul'da işi bitirmek amacında. Young Boys - Galatasaray maçının önemli pozisyonları, kritik pozisyonları ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de.

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP

Young Boys Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizYoung Boys Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BARIŞ ALPER SAHADA

Maç öncesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. Teknik Direktör Okan Buruk kararını verdi ve kritik karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte kadrolar...

Young Boys: Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Luper, Ganvoula, Monteiro

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

Daniel SiebertDaniel Siebert

DÜDÜK SIEBERT'TEN

Galatasaray'ın Young Boys ile deplasmanda karşılaştığı zorlu randevuda Alman hakem Daniel Siebert düdük çalıyor. Yardımcılıklarını ise Jan Siedel ve Rafael Foltyn üstleniyor. Dördümcü hakem ise Daniel Schlager. VAR koltuğunda Christian Dingert oturuyor. Yardımcısı ise Benjamin Cortus.

Okan BurukOkan Buruk

OKAN BURUK TRİBÜNDE

Sarı kırmızılı ekibin başarılı teknik direktörü Okan Buruk, yedek kulübesinde yer almıyor. Deneyimli çalıştırıcı, geçen sezon Sparta Prag maçının ardından yaşanan olayların ardından UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezalandırılmıştı. Bu nedenle İsviçre temsilcisi karşısında tribünde oturacak. Soyunma odasına da giremeyecek.

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SON 26 MAÇTA 5 MAĞLUBİYETİ VAR

Galatasaray son dönemde Avrupa'da dikkat çekici sonuçlar aldı. 26 karşılaşmaya çıkan Cimbom sadece 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Aslan, söz konusu süreçte14'ü UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 26 maça çıktı. Galatasaray bu karşılaşmaların 12'sini kazandı 9'unda berabere kaldı ve 5'inde yenildi.

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3 MAÇIN 2'SİNİ KAZANDI

Bu sezon şu ana kadar 3 maça çıkan Galatasaray, 2 galibiyet elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 gibi ağır bir skorla sahadan yenik ayrıldı. Ligde ise Hatayspor ve Konyaspor'u 2-1'lik sonuçlarla devirerek 6 puanlı başlangıç yapmayı başardı.

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