Üst üste şampiyon olduğu 2 sezonun ardından yeni bir Şampiyonlar Ligi grupları macerasına daha hazırlanan Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young Boys ile İsviçre'de karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, ilk karşılaşmadan avantajla ayrılarak İstanbul'da işi bitirmek amacında. Young Boys - Galatasaray maçının önemli pozisyonları, kritik pozisyonları ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de.
YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP
Young Boys Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
BARIŞ ALPER SAHADA
Maç öncesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. Teknik Direktör Okan Buruk kararını verdi ve kritik karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte kadrolar...
Young Boys: Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Luper, Ganvoula, Monteiro
Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.
Daniel Siebert
DÜDÜK SIEBERT'TEN
Galatasaray'ın Young Boys ile deplasmanda karşılaştığı zorlu randevuda Alman hakem Daniel Siebert düdük çalıyor. Yardımcılıklarını ise Jan Siedel ve Rafael Foltyn üstleniyor. Dördümcü hakem ise Daniel Schlager. VAR koltuğunda Christian Dingert oturuyor. Yardımcısı ise Benjamin Cortus.