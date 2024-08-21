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Michy Batshuayi'den Young Boys'a 5 dakikada 2 gol!

Galatasaray'ın Young Boys ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçına Michy Batshuayi damga vurdu. Sarı kırmızılıların Belçikalı yıldızı 5 dakikada attığı 2 golle birlikte yine adından söz ettirdi.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 23:59 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 00:12
Michy Batshuayi’den Young Boys’a 5 dakikada 2 gol!

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Türkiye'deki kariyerinde özellikle Fenerbahçe'de son dakikada attığı goller ve sonradan girdiği karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başaran Michy Batshuayi, sezon başında Galatasaray ile anlaşmıştı.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

Belçikalı forvet, sarı kırmızılı takımdaki başlangıcıyla da ön plana çıktı. Ligin ilk maçında Hatayspor'a karşı 1 gol atan deneyimli golcü, Konyaspor karşısında ise sessiz kalmıştı.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

Young Boys karşısında yedek başlayan 31 yaşındaki oyuncu, oyuna dahil olduktan sonra 5 dakika içerisinde attığı 2 golle takımına beraberliği getirdi. Ancak İsviçre temsilcisi 86'da attığı penaltı golü ile karşılaşmada 3-2 galip ayrıldı.

İşte o goller

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