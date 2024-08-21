Michy Batshuayi’den Young Boys’a 5 dakikada 2 gol!

Türkiye'deki kariyerinde özellikle Fenerbahçe'de son dakikada attığı goller ve sonradan girdiği karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başaran Michy Batshuayi, sezon başında Galatasaray ile anlaşmıştı.
Türkiye'deki kariyerinde özellikle Fenerbahçe'de son dakikada attığı goller ve sonradan girdiği karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başaran Michy Batshuayi, sezon başında Galatasaray ile anlaşmıştı.
Belçikalı forvet, sarı kırmızılı takımdaki başlangıcıyla da ön plana çıktı. Ligin ilk maçında Hatayspor'a karşı 1 gol atan deneyimli golcü, Konyaspor karşısında ise sessiz kalmıştı.
Young Boys karşısında yedek başlayan 31 yaşındaki oyuncu, oyuna dahil olduktan sonra 5 dakika içerisinde attığı 2 golle takımına beraberliği getirdi. Ancak İsviçre temsilcisi 86'da attığı penaltı golü ile karşılaşmada 3-2 galip ayrıldı.
İşte o goller
⚽GOOOLLL! Mitchy Batshuayi! Topla ilk buluşmasında topu ağlara gönderdi! pic.twitter.com/xNj3qJLWvT— TRT Spor (@trtspor) August 21, 2024
⚽GOOOLLL! Mitchy Batshuayi yine sahnede! Mükemmel bir ayak içi! Skor şimdi 2-2!! pic.twitter.com/fRM4FQ0bwT— TRT Spor (@trtspor) August 21, 2024