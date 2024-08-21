Galatasaray maçı canlı izle 🔴 Young Boys - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1 CANLI YAYIN İZLE ekranı

Günün önemli karşılaşmalarından biri olan Young Boys ve Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte detaylar...
Günün önemli karşılaşmalarından biri olan Young Boys ve Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte detaylar...
YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA:?
Günün öne çıkan spor karşılaşmalarından biri, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile Galatasaray arasında oynanacak. Maç, 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar, TRT 1 canlı izle seçeneğiyle bu heyecanlı mücadeleyi kaçırmadan takip edebilirler.
AVRUPA KUPASI MAÇLARI 3 SEZON TRT'DE OLACAK
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu maçları TRT ekranlarında olacak.
TRT 1 CANLI İZLE
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: 3/4
UEFA Ülke Puanı İçin Kritik Gün! ⚽
Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir, ülke puanını artırmak için mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu ülke sıralamasında 9. sırada tamamlayan Türkiye, Çek Cumhuriyeti'nin gerisine düştü. Çek Cumhuriyeti takımları 2024-2025 sezonunda 2.800 puan toplarken, temsilcilerimiz 1.700 puanla yetindi.
Galatasaray 🦁, Young Boys karşısında iki maçı da kazanarak ülke puanını artırmayı hedefliyor. Ancak bazı eksikler var:
Mücadelenin Hakemleri:
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek, dördüncü hakem ise Daniel Schlager olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Christian Dingert ve yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.
Young Boys'un Durumu:
İsviçre Süper Lig'inde henüz galibiyet alamayan Young Boys, 5. haftada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü ve 12 takımlı ligde 11. sırada bulunuyor. Tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerek elde etti. 🏆