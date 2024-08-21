Galatasaray maçı canlı izle 🔴 Young Boys - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1 CANLI YAYIN İZLE ekranı

TRT 1 CANLI İZLE https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz. TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ UYDU: Türksat 4A Frekans: 11794 Polarizasyon: V (Dikey) Sembol Oranı 30000 FEC: 3/4

UEFA Ülke Puanı İçin Kritik Gün! ⚽ Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir, ülke puanını artırmak için mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu ülke sıralamasında 9. sırada tamamlayan Türkiye, Çek Cumhuriyeti'nin gerisine düştü. Çek Cumhuriyeti takımları 2024-2025 sezonunda 2.800 puan toplarken, temsilcilerimiz 1.700 puanla yetindi.

Galatasaray 🦁, Young Boys karşısında iki maçı da kazanarak ülke puanını artırmayı hedefliyor. Ancak bazı eksikler var: Kaan Ayhan cezası nedeniyle,

cezası nedeniyle, Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle,

sakatlığı nedeniyle, Wilfried Zaha , transfer görüşmeleri nedeniyle ve

, transfer görüşmeleri nedeniyle ve Derrick Köhn, üst solunum enfeksiyonu nedeniyle (durumu maç saatinde belli olacak) maçta yer alamayacak.

Mücadelenin Hakemleri:

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek, dördüncü hakem ise Daniel Schlager olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Christian Dingert ve yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak. Young Boys'un Durumu:

İsviçre Süper Lig'inde henüz galibiyet alamayan Young Boys, 5. haftada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü ve 12 takımlı ligde 11. sırada bulunuyor. Tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerek elde etti. 🏆