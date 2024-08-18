Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında 2-2 berabere kaldığı mücadelede Başkan Ali Koç'un sahaya inmesinin ardından fiziksel müdahalede bulunulmuş ve yere düşürülmüştü. Ayrıca birçok yabancı madde atılmıştı. Olaylı akşam sonrasında Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan açıklamalar yaptı.
Burak Çağlan Kızılhan
İşte Kızılhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Bu yayın çok önemli çünkü hep yaşadığımız çok ciddi algılar başlamış durumda. Bizzat olaylara şahit bir kişi olarak yaşananları anlatmak istiyorum. Her şey çok iyi başlamıştı. Güzel bir deplasmandı. Hazır bir şekilde İzmir'e seyahatimizi yaptık. Maalesef maç günü yaşananlar akıl almaz. Önümüze düşen görüntüler bizi şoke etti. Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması! Kimdir bu insanlar. Yazık, günah! Hiç kimse mi yok etrafta!"
''NE BU! GASP DEĞİL Mİ!''
"Bir taraftarımızın meydanda forması üzerinden çıkarıldı. Ne bu! Gasp değil mi! Ne yapıyor orada emniyet güçleri. Bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar oldu."
Burak Çağlan Kızılhan
''EN BÜYÜK PROVOKASYON BU!''
"Çok merak ediyorum. Hem o formayı yakanları ve bu formayı çıkaranlara ne yapacaklar çok merak ediyorum. Yaptılarsa çok özür diliyorum. En büyük provokasyon bu!"
''ORTANTISIZ GÜÇ UYGULANDI''
"Bütün taraftarlarımızın kimlik kontrolü, paso kontrolü, üst araması yapılıyor. Bunlar taraftar. Hepsini bir kere aramışsın, bir daha stadın önünde niye arıyorsun? Biz stada girdiğimizde maalesef taraftarımız hala stadın dışındaydı. Burada taraftarımıza yapılan olaylar bizleri şoke etmiştir. Akıl almaz görüntüler vardır. Biber gazı ile taraftarımıza orantısız güç uygulanmıştır."
''BİBER GAZI NE DEMEK!''
"Biber gazı ne demek! Ne oluyor? Bunun manası nedir? Madem girişlerde sıkıntılar var daha erken alırsınız taraftarı içeri. Türkiye'nin dört bir yanında deplasmana gidiyoruz. Bu sıkıntılar neden İzmir'de oluyor!"