Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan konuşuyor | CANLI

Burak Çağlan Kızılhan

İşte Kızılhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bu yayın çok önemli çünkü hep yaşadığımız çok ciddi algılar başlamış durumda. Bizzat olaylara şahit bir kişi olarak yaşananları anlatmak istiyorum. Her şey çok iyi başlamıştı. Güzel bir deplasmandı. Hazır bir şekilde İzmir'e seyahatimizi yaptık. Maalesef maç günü yaşananlar akıl almaz. Önümüze düşen görüntüler bizi şoke etti. Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması! Kimdir bu insanlar. Yazık, günah! Hiç kimse mi yok etrafta!"

''NE BU! GASP DEĞİL Mİ!''

"Bir taraftarımızın meydanda forması üzerinden çıkarıldı. Ne bu! Gasp değil mi! Ne yapıyor orada emniyet güçleri. Bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar oldu."