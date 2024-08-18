BJK MAÇI CANLI ⚪🔴 Beşiktaş - Antalyaspor maçı ŞİFRESİZ, donmadan, full HD beIN Sports 1 canlı yayın izle linki

Antalyaspor ise sezonun ilk maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe ile berabere kaldı. Akdeniz ekibi, zorlu Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla dönerek moral kazanmayı planlıyor.
Antalyaspor ise sezonun ilk maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe ile berabere kaldı. Akdeniz ekibi, zorlu Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla dönerek moral kazanmayı planlıyor.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak ve Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEIN SPORTS 1 CANLI İZLE
Bu önemli karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports üyeliği ile maçı takip edebilir. İnternet üzerinden "Beşiktaş - Antalyaspor maçı canlı izle" ve "şifresiz izle" aramaları yapan taraftarlar, beIN Sports abonelikleri ile bu karşılaşmayı şifresiz izleyebilirler.
BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN
Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.
İSTANBUL'DA 7 YILDIR GALİBİYETİ YOK
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı. Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.