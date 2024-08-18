BJK MAÇI CANLI ⚪🔴 Beşiktaş - Antalyaspor maçı ŞİFRESİZ, donmadan, full HD beIN Sports 1 canlı yayın izle linki

Antalyaspor ise sezonun ilk maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe ile berabere kaldı. Akdeniz ekibi, zorlu Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla dönerek moral kazanmayı planlıyor.

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Bu önemli karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports üyeliği ile maçı takip edebilir. İnternet üzerinden "Beşiktaş - Antalyaspor maçı canlı izle" ve "şifresiz izle" aramaları yapan taraftarlar, beIN Sports abonelikleri ile bu karşılaşmayı şifresiz izleyebilirler.

ASpor CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.