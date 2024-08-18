SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

BJK MAÇI CANLI ⚪🔴 Beşiktaş - Antalyaspor maçı ŞİFRESİZ, donmadan, full HD beIN Sports 1 canlı yayın izle linki

BJK maçı canlı izle için araştırmalar hızlandı. Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip, sezona Samsunspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlarken, evindeki ilk maçta taraftarlarının önünde de galibiyet serisine devam etmek istiyor. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, yeni transferler Rafa Silva, İmmobile, Paulista ve Cher Ndour ile sahaya çıkacak. Beşiktaş, Dolmabahçe'de üç puanı hanesine yazdırarak sezona moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 21:21 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 21:21
BJK MAÇI CANLI ⚪🔴 Beşiktaş - Antalyaspor maçı ŞİFRESİZ, donmadan, full HD beIN Sports 1 canlı yayın izle linki

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalyaspor ise sezonun ilk maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe ile berabere kaldı. Akdeniz ekibi, zorlu Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla dönerek moral kazanmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak ve Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLE

Bu önemli karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports üyeliği ile maçı takip edebilir. İnternet üzerinden "Beşiktaş - Antalyaspor maçı canlı izle" ve "şifresiz izle" aramaları yapan taraftarlar, beIN Sports abonelikleri ile bu karşılaşmayı şifresiz izleyebilirler.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ ⚽

ASpor CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

İSTANBUL'DA 7 YILDIR GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı. Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.

Beşiktaş - Antalyaspor | İlk 11ler belli olduBeşiktaş - Antalyaspor | İlk 11ler belli oldu
Beşiktaş - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır
Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI
İngiliz diplomat Mark Smith, soykırımcı İsrail’e silah satışı yapılması nedeniyle istifa etti: İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır
Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikoloji bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler
Yeni Çernobil’e geri sayım! ABD’den kritik Ukrayna uyarısı: İngiltere’ye kadar uzanacak
Netanyahu Hizbullah radarında! Evinin üzerinde İHA görüldü jetler havalandı: İsrail’de büyük panik
Galatasaray Trabzonspor’un yıldızını kapıyor! Transferde bomba patlayabilir
Havada yeni dönem başlıyor! Türkiye amatör ve sportif havacılık konusunda dünyanın önemli merkezlerinden olacak
ABD’de komünizm korkusu! Harris vaatlerini sıraladı Donald Trump topa tuttu: Yoldaş Kamala ülkemizi mahvetmek istiyor
Vergi kaçırana acımak yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan mobilya sektöründe kayıt dışı kazanca 53 milyon lira ceza! MASKO, MODOKO, Siteler...
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Tansiyon yeniden yükseldi! Blinken 9. kez Orta Doğu’da
Plajda sapık alarmı! Kadınlar tepki gösterdi
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu’da yangın! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar raporunu açıkladı: Yaralarımızı hızla saracağız
SON DAKİKA