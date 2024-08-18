SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar ilk haftada Samsunspor'u yenmiş Akdeniz temsilcisi ise Göztepe ile sahasında berabere kaldı. İki takımın zorlu randevusunu Mehmet Türkmen yönetiyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 20:27 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 22:46
Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni transferleri ile başladığı sezonda birbirinden yıldız isimleriyle Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de de ilk maçını kazanmıştı. Siyah beyazlılar, bu akşam da Antlayaspor'u ağırlıyor. Gİovanni van Bronckhorst ve öğrencileri çekişmeli geçmesi beklenen randevudan taraftarının desteği ile 3 puan alarak 2'de 2 yapmak istiyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçının önemli pozisyonları, kritik anları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI TAKİP

Beşiktaş Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBeşiktaş Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan meşin yuvarlak, Van de Streek'in önünde kaldı. Bu oyuncu pasını sol kanatta bulunan Larsson'a verdi. Larsson'un tek pasında topu kontrol eden Samudio'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

13. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rafa Silva'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yakın direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

23. dakikada siyah-beyazlı ekipte İtalyan santrfor Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve ikinci golünü kaydetti. Kaleci Mert Günok'un uzun pasında Immobile'nin kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih, Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı İtalyan oyuncuya çıkardı. Immobile, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.

29. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Rashica'nın şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleci Piric'ten sıyrıldı. Portekizli oyuncunun, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta kale çizgisi yakınında Kelven, müdahale ettiği topun ağlara gitmesine izin vermedi. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy, altıpasın solundan şutunu çıkardı, meşin yuvarlak Veysel Sarı'dan döndü.

Braian SamudioBraian Samudio

SAMUDIO TARİHE GEÇTİ

Ülkemizde daha önce Çaykur Rizespor forması giyen Braian Samudio, Antalyaspor ile Türkiye'ye geri dönmüştü. Paraguaylı futbolcu Göztepe karşısında 26 dakika oynadıktan sonra Beşiktaş karşısına ilk 11'de başladı. Yıldız golcü karşılaşmanın ilk dakikasında Sam Larsson'un asistinde ağları havalandırmayı başardı. Samudio bu vuruş sonrası kırmızı beyazlı kulübün en erken gol atan ismi olarak tarihe geçti.

Ciro Immobile Süper Lig'de ilk gollerini attıCiro Immobile Süper Lig'de ilk gollerini attı

CIRO IMMOBILE'DEN 23 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Beşiktaş, ağırlığını hissettirmeye başladı. Kartal'ın Süper Kupa'daki golcülerinden yeni transfer Ciro Immobile, 13 ve 23'te sahne alarak takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi. İtalyan golcü böylelikle Süper Lig'deki ilk sayılarını kaydetti.

Beşiktaşlı futbolcular İzmir'deki yangınlardan dolayı anlamlı bir pankartla maça çıkktıBeşiktaşlı futbolcular İzmir'deki yangınlardan dolayı anlamlı bir pankartla maça çıkktı

İZMİR İÇİN PANKART

Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki seremoniye çıkarken İzmir için hazırlanan bir pankartla saha içine geldi. Orman yangınları nedeniyle zor günler geçiren şehir ve vatandaşlara yönelik olarak "Geçmiş olsun İzmir, geçmiş olsun Türkiye" mesajı paylaşıldı.

Beşiktaş ilk maçında Samsunspor'u 2-0 yendiBeşiktaş ilk maçında Samsunspor'u 2-0 yendi

KARTAL EVİNDE FARK ATTI

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır
Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI
İngiliz diplomat Mark Smith, soykırımcı İsrail’e silah satışı yapılması nedeniyle istifa etti: İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır
Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikoloji bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler
Yeni Çernobil’e geri sayım! ABD’den kritik Ukrayna uyarısı: İngiltere’ye kadar uzanacak
Netanyahu Hizbullah radarında! Evinin üzerinde İHA görüldü jetler havalandı: İsrail’de büyük panik
Galatasaray Trabzonspor’un yıldızını kapıyor! Transferde bomba patlayabilir
Havada yeni dönem başlıyor! Türkiye amatör ve sportif havacılık konusunda dünyanın önemli merkezlerinden olacak
ABD’de komünizm korkusu! Harris vaatlerini sıraladı Donald Trump topa tuttu: Yoldaş Kamala ülkemizi mahvetmek istiyor
Vergi kaçırana acımak yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan mobilya sektöründe kayıt dışı kazanca 53 milyon lira ceza! MASKO, MODOKO, Siteler...
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Tansiyon yeniden yükseldi! Blinken 9. kez Orta Doğu’da
Plajda sapık alarmı! Kadınlar tepki gösterdi
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu’da yangın! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar raporunu açıkladı: Yaralarımızı hızla saracağız
SON DAKİKA