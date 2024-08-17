SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Sahaya girdi maç durdu: Ali Koç yere düştü! 1 kişi gözaltında

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma oynanırken saha kenarına inen sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Koç, yere düştü ve oyun durdu. Fiili saldırıda bulunan şahıs ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 23:18 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 01:08
Sahaya girdi maç durdu: Ali Koç yere düştü! 1 kişi gözaltında

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde ikinci yarı başlar başlamaz Ali Koç saha kenarına indi.

Sahaya girdi maç durdu: Ali Koç yere düştü

Ali Koç yere düştüAli Koç yere düştü

ALİ KOÇ SAHA KENARINA İNDİ!

Karşılaşma sırasında içeri alınmayan taraftarlar olduğu gerekçesiyle saha kenarına inip ardından da deplasman tribününe doğru giden Başkan Ali Koç, bir süre burada kaldı. Taraftarlarla görüştü ve sonrasında geri döndü. Tünele girmesine kısa bir süre kala Koç'a yabancı maddeler atıldı. O sırada yere düştü ve mücadele Kadir Sağlam'ın düdüğü ile durduruldu. Ayağa kalkan sarı lacivertlilerin başkanı içeri girdikten sonra oyun devam etti.

Ali Koç'a fiili müdahalede bulunan şahıs gözaltına alındıAli Koç'a fiili müdahalede bulunan şahıs gözaltına alındı

Saha kenarındaki emniyet güçleri, Ali Koç'a saldıran şahsa derhal müdahalede bulundu. Şahıs gözaltına alındı.

SON DAKİKA