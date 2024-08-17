Sahaya girdi maç durdu: Ali Koç yere düştü! 1 kişi gözaltında

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde ikinci yarı başlar başlamaz Ali Koç saha kenarına indi.

Ali Koç yere düştü

ALİ KOÇ SAHA KENARINA İNDİ!



Karşılaşma sırasında içeri alınmayan taraftarlar olduğu gerekçesiyle saha kenarına inip ardından da deplasman tribününe doğru giden Başkan Ali Koç, bir süre burada kaldı. Taraftarlarla görüştü ve sonrasında geri döndü. Tünele girmesine kısa bir süre kala Koç'a yabancı maddeler atıldı. O sırada yere düştü ve mücadele Kadir Sağlam'ın düdüğü ile durduruldu. Ayağa kalkan sarı lacivertlilerin başkanı içeri girdikten sonra oyun devam etti.