SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Sahaya girdi maç durdu: Ali Koç yere düştü

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma oynanırken sahaya giren sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Koç, yere düştü ve oyun durdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 23:18 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 23:34
Sahaya girdi maç durdu: Ali Koç yere düştü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde ikinci yarı başlar başlamaz Ali Koç sahaya indi.

Sahaya girdi maç durdu: Ali Koç yere düştü





İçeri alınmayan taraftarlar nedeniyle tribünlere doğru giden Koç'a dönüşte çok sayıda yabancı madde atıldı.

Görümtüler Bein Sports'tan alınmıştırGörümtüler Bein Sports'tan alınmıştır

YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıltır... Ali Koç atılan maddeler sonrası yere düştüGörüntüler Bein Sports'tan alınmıltır... Ali Koç atılan maddeler sonrası yere düştü

Saha kenarındaki emniyet güçleri, Ali Koç'a saldıran şahsa derhal müdahalede bulundu.

SON DAKİKA