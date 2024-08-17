Sahaya girdi maç durdu: Ali Koç yere düştü

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YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıltır... Ali Koç atılan maddeler sonrası yere düştü

Saha kenarındaki emniyet güçleri, Ali Koç'a saldıran şahsa derhal müdahalede bulundu.