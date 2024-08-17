Sahaya girdi maç durdu: Ali Koç yere düştü

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde ikinci yarı başlar başlamaz Ali Koç sahaya indi.
İçeri alınmayan taraftarlar nedeniyle tribünlere doğru giden Koç'a dönüşte çok sayıda yabancı madde atıldı.
Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde ikinci yarı başlar başlamaz Ali Koç sahaya indi.
İçeri alınmayan taraftarlar nedeniyle tribünlere doğru giden Koç'a dönüşte çok sayıda yabancı madde atıldı.
YABANCI MADDE İSABET ETTİ
Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı.
Saha kenarındaki emniyet güçleri, Ali Koç'a saldıran şahsa derhal müdahalede bulundu.