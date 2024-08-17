Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile yeniden Süper Lig'e yükselen Göztepe kozlarını Gürsel Aksel Stadyumu'dna paylaşıyor. Tarihi başarılarla dolu iki takımın kıran kırana geçmesi beklenen mücadelesinde çıkacak sonuç da merakla bekleniyor. Göztepe - Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE CANLI TAKİP
Göztepe - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri, Dzeko
Youssef En-Neysri ve Edin Dzeko
MOURINHO'DAN ÇİFT FORVET HAMLESİ
Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe karşısına çift forvet ile çıkma kararı aldı. Portekizli çalıştırıcı Youssef En-Neysri ve Edin Dzeko'yu en ilerde görevlendirdi. Orta sahayı ise İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ile kurdu. Stoperde ise Becao yeniden formasına kavuştu. Sambacı yıldız bu sezon ilk defa 11'de yer aldı.