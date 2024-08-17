SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Göztepe - Fenerbahçe | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadeleleri devam ediyor. Günün ikinci seansında Fenerbahçe sahne alıyor. Sezonun ilk mücadelesinde evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanı kapan Kanarya, uzun süredir galibiyete hasret olan Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu randevudan galip ayrılarak taraftarlarını sevindirmek ve yoluna devam etmek amacında. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor. Göztepe - Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 20:47 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 21:45
Göztepe - Fenerbahçe | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile yeniden Süper Lig'e yükselen Göztepe kozlarını Gürsel Aksel Stadyumu'dna paylaşıyor. Tarihi başarılarla dolu iki takımın kıran kırana geçmesi beklenen mücadelesinde çıkacak sonuç da merakla bekleniyor. Göztepe - Fenerbahçe maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE CANLI TAKİP

Göztepe - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizGöztepe - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri, Dzeko

Youssef En-Neysri ve Edin DzekoYoussef En-Neysri ve Edin Dzeko

MOURINHO'DAN ÇİFT FORVET HAMLESİ

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe karşısına çift forvet ile çıkma kararı aldı. Portekizli çalıştırıcı Youssef En-Neysri ve Edin Dzeko'yu en ilerde görevlendirdi. Orta sahayı ise İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ile kurdu. Stoperde ise Becao yeniden formasına kavuştu. Sambacı yıldız bu sezon ilk defa 11'de yer aldı.

Kadir SağlamKadir Sağlam

DÜDÜK KADİR SAĞLAM'DA

Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşılaştığı zorlu randevuda Kadir Sağlam düdük çalıyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı üstleniyor. Dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi. VAR'da Mustafa İlker Coşkun ve AVAR'da Serkan Çimen oturuyor.

Edin Dzeko Adana Demirspor karşısında Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim olduEdin Dzeko Adana Demirspor karşısında Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim oldu

FENER GALİP GÖZTEPE BERABERE

İki takımın zorlu sınavı öncesinde Fenerbahçe ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertliler Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ise ilk hafta mücadelesinde konuk olduğu Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 16 maçtır kazanamıyor.

Mert Hakan YandaşMert Hakan Yandaş

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Fenerbahçe'de geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

Fenerbahçe Göztepe karşısındaki son 6 dış saha maçının birini kazandıFenerbahçe Göztepe karşısındaki son 6 dış saha maçının birini kazandı

FENER SON MAÇLARDA ZORLANIYOR

Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alsancak Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaların 4'ü berabere biterken, iki takım da 1'er kez kazanma mutluluğu yaşadı. Göztepe ve Fenerbahçe 2002-2003 sezonunda Alsancak Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Ardından 2017-2018'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Göztepe, 2018-2019'da Fenerbahçe'yi Bornova'da 1-0 yenmeyi başardı. 2019-2020 sezonunda iki takım bir kez daha Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı ve müsabaka 2-2 sona erdi. Göztepe, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi ilk defa Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. İzmir'deki son randevu ise 2021-2022 sezonunda gerçekleşti ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Karabük... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Bakan Yerlikaya’da açıkladı! İzmir’de orman yangınına sebebiyet veren 7 şüpheli gözaltına alındı | Bolu’da 2 kişi tutuklandı
Gardaş Azerbaycan’dan tam destek | Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan muhalefetin ’Uçaklar nerede?’ provokasyonuna sert tepki: CHP’li belediyeler sınıfta kaldı
Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi mesajı! Kentsel dönüşüm vurgusu: Tüm şehirlerimiz hazır olana kadar çalışacağız
Sağlık Bakanlığı Maymun Çiçeği MPOX rehberi yayımladı! İşte virüsün bulaşma yolları, belirtileri ve tedavisi...
Başıboş köpeğin ısırdığı İrlandalı turist Samuel Grzywna, CHP’li İBB’ye dava açtı: Mahkeme savunma istedi
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Can Atalay’ çıkışı! AYM’ye tepki: Laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atıldı
Yeni Endrick’i Galatasaray kapıyor! Real Madrid’e çalım
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı’nda ’Kongre’ mesajı: Güçlü bir hazırlık gerçekleştireceğiz
Ukrayna kritik köprüyü havaya uçurdu! Saldırıda ABD izi! Almanya’da flaş karar
Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek
Marmara depremi için kapsamlı hazırlık: AFAD, 11 ilde risk haritaları ve hasar görebilirlik analizleri oluşturuyor
Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak
SON DAKİKA