Fenerbahçe Göztepe karşısındaki son 6 dış saha maçının birini kazandı

FENER SON MAÇLARDA ZORLANIYOR

Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alsancak Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaların 4'ü berabere biterken, iki takım da 1'er kez kazanma mutluluğu yaşadı. Göztepe ve Fenerbahçe 2002-2003 sezonunda Alsancak Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Ardından 2017-2018'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Göztepe, 2018-2019'da Fenerbahçe'yi Bornova'da 1-0 yenmeyi başardı. 2019-2020 sezonunda iki takım bir kez daha Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı ve müsabaka 2-2 sona erdi. Göztepe, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi ilk defa Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. İzmir'deki son randevu ise 2021-2022 sezonunda gerçekleşti ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.