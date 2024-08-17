Ali Koç’u düşüren Fatih Özkan kimdir? Göztepe’de yönetici mi görevli mi?

Fatih Özkan kimdir? sorusu günün en çok arananları arasına girdi

FATİH ÖZKAN KİMDİR?

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrasında Fatih Özkan'ın ismi sosyal medyada en çok arananlar arasına girdi. Fatih Özkan kimdir? Göztepe yöneticisi olduğu iddia edilen Özkan'ın sadece görevlki olduğu ve herhangi bir resmi yönetici olmadığı öğrenildi. Olay sonrası Özkan gözaltına alındı.