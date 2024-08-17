Ali Koç’u düşüren Fatih Özkan kimdir? Göztepe’de yönetici mi görevli mi?

Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk olay 2. haftada İzmir'de yaşandı. Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada Başkan Ali Koç'un saha kenarına inmesi sonrası olaylar yaşandı.
Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk olay 2. haftada İzmir'de yaşandı. Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada Başkan Ali Koç'un saha kenarına inmesi sonrası olaylar yaşandı.
Koç, deplasman tribününe gidip içeri alınmayan taraftarlar için bilgi almaya çalıştıktan sonra tünele yöneldi. Bu sırada kendisine yoğun tepki vardı. Ardından da yabancı maddeler atılmaya başlandı. Arkadan da itildi. Yer düşürüldü. Başına su şişesi gelmesiyle maça ara verildi.
Fenerbahçe tribünlerine giden ve ardından dönüşte yere düşen Ali Koç'u Fatih Özkan isminde bir görevlinin ittiği ifade edildi.
FATİH ÖZKAN KİMDİR?
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrasında Fatih Özkan'ın ismi sosyal medyada en çok arananlar arasına girdi. Fatih Özkan kimdir? Göztepe yöneticisi olduğu iddia edilen Özkan'ın sadece görevlki olduğu ve herhangi bir resmi yönetici olmadığı öğrenildi. Olay sonrası Özkan gözaltına alındı.