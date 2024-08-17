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Ali Koç'u düşüren Fatih Özkan kimdir? Göztepe'de yönetici mi görevli mi?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe, 90+5'te yediği goll sonrası sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, karşılaşama oynanırken saha kenarına inmiş ve sonrasında olaylar yaşanmıştı. O sırada da kendisini birinin ittiği gözükmüştü. Koç'u iten ve düşüren şahsın kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 01:42 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 01:48
Ali Koç’u düşüren Fatih Özkan kimdir? Göztepe’de yönetici mi görevli mi?

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Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk olay 2. haftada İzmir'de yaşandı. Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada Başkan Ali Koç'un saha kenarına inmesi sonrası olaylar yaşandı.

Ali Koç yere düştüAli Koç yere düştü

Koç, deplasman tribününe gidip içeri alınmayan taraftarlar için bilgi almaya çalıştıktan sonra tünele yöneldi. Bu sırada kendisine yoğun tepki vardı. Ardından da yabancı maddeler atılmaya başlandı. Arkadan da itildi. Yer düşürüldü. Başına su şişesi gelmesiyle maça ara verildi.

Ali Koç Fatih Özkan tarafından düşürüldüAli Koç Fatih Özkan tarafından düşürüldü

Fenerbahçe tribünlerine giden ve ardından dönüşte yere düşen Ali Koç'u Fatih Özkan isminde bir görevlinin ittiği ifade edildi.

Fatih Özkan kimdir? sorusu günün en çok arananları arasına girdiFatih Özkan kimdir? sorusu günün en çok arananları arasına girdi

FATİH ÖZKAN KİMDİR?

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrasında Fatih Özkan'ın ismi sosyal medyada en çok arananlar arasına girdi. Fatih Özkan kimdir? Göztepe yöneticisi olduğu iddia edilen Özkan'ın sadece görevlki olduğu ve herhangi bir resmi yönetici olmadığı öğrenildi. Olay sonrası Özkan gözaltına alındı.

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