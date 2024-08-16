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Konyaspor-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Konyaspor-GS maçı donmadan, şifresiz, 4K, tam parça izle!

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, zorlu Konyaspor deplasmanında 5. yıldız hedefiyle mücadele edecek. Sezonun ilk galibiyetini Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda alarak galibiyet serisi yakalamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte, Sanchez ve Zaha kadroda yer almayacak. Kritik mücadelenin hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Peki, Konyaspor - Galatasaray karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 20:15 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 20:15
Konyaspor-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Konyaspor-GS maçı donmadan, şifresiz, 4K, tam parça izle!

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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ikinci haftasında Konyaspor deplasmanında 5. yıldız hedefiyle sahaya çıkacak. Galibiyet serisi başlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda, Sanchez ve Zaha sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, ancak Jelert'in ilk kez şans bulması bekleniyor. Peki Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz izlenir mi? İşte Konyaspor-Galatasaray maçı canlı izle detayları...

Konyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşması, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Şifresiz İzlenir Mi?

Maç, Bein Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz izleme seçeneği bulunmayan karşılaşmayı izlemek isteyenler, yayıncı kanalın abonelik sistemine üye olmalı.

Konyaspor - Galatasaray İlk 11'ler

Konyaspor: Słowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksić, Umut

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi

Hedef Liderlik: Galatasaray'ın İlk 11'deki Stratejisi

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2024-2025 sezonuna Hatayspor galibiyeti ile başlamıştı. Geçtiğimiz hafta evinde geri düştüğü maçı 2-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maçla beraber liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Konyaspor karşısında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Gözler Jelert'te: Yeni Transferlerin Durumu

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca, transfer görüşmeleri süren Wilfried Zaha ve gözden çıkarılan Sergio Oliveira da kadroya dahil edilmedi. Yeni transferlerden Elias Jelert'in ise ilk kez resmi bir maçta süre alması bekleniyor. Okan Buruk'un, ağrıları bulunan Kaan yerine Barış Alper'i tercih edebileceği ve bu durumda kanatlarda Ziyech ile Kerem Aktürkoğlu'na görev verileceği öngörülüyor.

İcardi'den Her Maça 1 Gol: Yıldız Oyuncunun Formu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, sezona Hatayspor karşısında attığı golle iyi bir giriş yaptı. Konyaspor karşısında da gollerine devam etmek isteyen İcardi, geçtiğimiz sezon Konya'da oynanan şampiyonluk maçında 2 gol atmıştı. Galatasaray kariyerinde 75 maçta 56 gol ve 19 asistle etkili olan 31 yaşındaki yıldız, bu maçta da skora katkı sağlayarak maç başına ortalama 1 gole etki etmeyi sürdürecek.

Hakem ve Yardımcı Hakemler

Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak, dördüncü hakem ise Erdem Mertoğlu olacak.

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