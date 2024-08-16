Konyaspor-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Konyaspor-GS maçı donmadan, şifresiz, 4K, tam parça izle!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ikinci haftasında Konyaspor deplasmanında 5. yıldız hedefiyle sahaya çıkacak. Galibiyet serisi başlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda, Sanchez ve Zaha sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, ancak Jelert'in ilk kez şans bulması bekleniyor. Peki Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz izlenir mi? İşte Konyaspor-Galatasaray maçı canlı izle detayları...
Konyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşması, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.