Konyaspor-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Konyaspor-GS maçı donmadan, şifresiz, 4K, tam parça izle!

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray , 2024-2025 sezonuna Hatayspor galibiyeti ile başlamıştı. Geçtiğimiz hafta evinde geri düştüğü maçı 2-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maçla beraber liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Konyaspor karşısında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Galatasaray 'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca, transfer görüşmeleri süren Wilfried Zaha ve gözden çıkarılan Sergio Oliveira da kadroya dahil edilmedi. Yeni transferlerden Elias Jelert'in ise ilk kez resmi bir maçta süre alması bekleniyor. Okan Buruk'un, ağrıları bulunan Kaan yerine Barış Alper'i tercih edebileceği ve bu durumda kanatlarda Ziyech ile Kerem Aktürkoğlu'na görev verileceği öngörülüyor.

İcardi'den Her Maça 1 Gol: Yıldız Oyuncunun Formu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, sezona Hatayspor karşısında attığı golle iyi bir giriş yaptı. Konyaspor karşısında da gollerine devam etmek isteyen İcardi, geçtiğimiz sezon Konya'da oynanan şampiyonluk maçında 2 gol atmıştı. Galatasaray kariyerinde 75 maçta 56 gol ve 19 asistle etkili olan 31 yaşındaki yıldız, bu maçta da skora katkı sağlayarak maç başına ortalama 1 gole etki etmeyi sürdürecek.

Hakem ve Yardımcı Hakemler

Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak, dördüncü hakem ise Erdem Mertoğlu olacak.