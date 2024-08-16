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Konyaspor - Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında çok çekişmeli bir maç futbol severlerin karşısında. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Cimbom, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında oynayacağı Young Boys mücadelesi için moral bulmak isterken ilk hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda deviren yeşil beyazlılar bu kez seyircisiyle güçlü rakibini yenmek amacında. İki takımın da tek hedefi 3 puan ile sahadan ayrılabilmek. Müsabakanın ilk 11'leri de belli oldu. Konyaspor - Galatasaray maçının önemli anları, pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 15:44 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 20:59
Konyaspor - Galatasaray | İlk 11’ler belli oldu

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Üst üste aldığı iki şampiyonluk sonrasında beşinci yıldızı hedefleyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı kırmızılıların tek hedefi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmak. Konyaspor - Galatasaray maçının önemli anları, pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

KONYASPOR - GALATASARAY CANLI TAKİP

Konyaspor Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizKonyaspor Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Yusuf, Aleksic, Pedrinho, Umut Nayir

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Direnç TonusluoğluDirenç Tonusluoğlu

DÜDÜK TONUSLUOĞLU'NDA

Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında oynadığı zorlu randevuda Direnç Tosunluoğlu düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstleniyor. Dördüncü hakem ise Erdem Mertoğlu. VAR'da Volkan Bayarslan ve AVAR'da Mehmet Emin Tuğral oturuyor.

Galatasaray geçen sezon Konyaspor'u iki maçta da yenmiştiGalatasaray geçen sezon Konyaspor'u iki maçta da yenmişti

47. RANDEVU

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Aslan'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

Galatasaray son şampiyonluğunu Konyaspor'u yenerek kazanmıştıGalatasaray son şampiyonluğunu Konyaspor'u yenerek kazanmıştı

CİMBOM DEPLASMANDA DA ÖNDE

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi. Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.

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