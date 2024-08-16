Konyaspor - Galatasaray | İlk 11’ler belli oldu

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor , Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Aslan'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

Galatasaray son şampiyonluğunu Konyaspor'u yenerek kazanmıştı

CİMBOM DEPLASMANDA DA ÖNDE

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi. Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.