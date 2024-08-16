Konyaspor - Galatasaray | İlk 11’ler belli oldu

Üst üste aldığı iki şampiyonluk sonrasında beşinci yıldızı hedefleyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı kırmızılıların tek hedefi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmak. Konyaspor - Galatasaray maçının önemli anları, pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.
KONYASPOR - GALATASARAY CANLI TAKİP
Konyaspor Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Yusuf, Aleksic, Pedrinho, Umut Nayir
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi
Direnç Tonusluoğlu
DÜDÜK TONUSLUOĞLU'NDA
Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında oynadığı zorlu randevuda Direnç Tosunluoğlu düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstleniyor. Dördüncü hakem ise Erdem Mertoğlu. VAR'da Volkan Bayarslan ve AVAR'da Mehmet Emin Tuğral oturuyor.