Galatasaray’dan Volkan Bayarslan için tepki: Testleri geçememiş

İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Sezon başı maçlar zor olur. Hazırlıklar henüz tamamlanmış, kadrolar yeni kurulurken güzel bir lig maçı izledik. Kendi takımımızı, oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve taraftarımızı kutluyorum, muhteşemlerdi. Konyaspor da çok iyi bir takım. İlk maçta kazanmışlardı, iyi mücadele ettiler. Sonuçta biz kazandık. Her iki takımı da kutluyorum. Konya özel bir yer, şampiyon dönmüştük, kazandığımız için son derece mutluyum. Çok genç bir hakemin iyi yönettiği maçta VAR'dan bir müdahaleyle performansına gölge düşürüldü. VAR'daki hakem kardeşimiz (EN: Volkan Bayarslan ), bu sezon atletik performans testlerini geçemediği için VAR'a atanmış. Sadece atletik performans testlerini değil VAR ile ilgili teste tabi tutulsa onu da geçemez. Akıl almaz biçimde gol iptal edildi. VAR müdahalesi hiç gerekmediği pozisyon. Defalarca izledik. Fiziksel temas yok. Bizim oyuncumuzun temas ettiği topa VAR müdahalesiyle nasıl iptal edildi anlamış değiliz. TFF Başkanımız, VAR hakemlerinin hata yapma lüksü yok demişti. TFF Başkanımızın yaptırımları ve düşüncelerini merakla bekliyorum. Takipçisi olacağız." dedi.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır

"VAR HAKEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ!"

VAR hakemiyle ilgili konuşan Hatipoğlu, "Maçı kazanırsınız kaybedersiniz, futbolun içinde olan şeyler. Maç berabere de bitebilirdi. O gol verilse bambaşka bir sonuçla buradan ayrılabilirdik. VAR Kuralları çok net. Hakemin görmediği bir pozisyon olması lazım. Hakemin çok önünde, çok net gördüğü pozisyon. Sezon başı hakemlerle ilgili konuşmak istemiyoruz ama fahiş bir hataydı. Sezonun kalan bölümünde problem yaşanmaması adına VAR hakemlerinin gözden geçirilmesi lazım. Sahada başarılı olmayan bir hakemin VAR'da da ne kadar hatalı bir karar verdiğini hepimiz izledik. Umarım hakemler atletik performans testlerine tabii tutulmaz, oyunun kurallarını daha iyi bilecek testlerden geçirilirler." ifadelerini kullandı.

"ERTELEME KARARI UYGUN BİR KARAR"

Ertelenen lig maçıyla ilgili konuşan İbrahim Hatipoğlu, "Önümüzde çok önemli Avrupa haftası var. Tüm Türk takımları için gruplarda olmak önemli. Biz de İsviçre'ye gidecektik. Bizim için erteleme kararı uygun bir karar oldu. Gittiğimiz şehre uçuşlar kolay değil, gece uçuşu yok. Maçtan sonra dönemeyecektik. İç sahada oynayacaktık akabinde. Sezon başında doğru bir karar oldu." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDIRACAĞIZ"

Young Boys maçına da değinen Hatipoğlu, "Sezon başı maçlar çok zor geçiyor. Takımların ritm bulmaları, alışmaları... Takımımızın her geçen gün performansı yükseliyor. İlk maçta da çok iyiydik ama gol bulmakta zorlanmıştık. İyi oynadığımız, 3. golü bulduğumuz anda gol iptaliyle birlikte beklenen farklı skoru ortaya koyamadı. Kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğini bir kez daha stadyumumuzda çaldıracağımıza inanıyoruz." dedi.

Zaha ile ilgili ise Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Oyuncu o dönem kafası karışabiliyor. Tam antrenmanlara katılamıyor. Zaha bizim oyuncumuz şu anda, şartlar nasıl gelişir bilemiyoruz ama yarından itibaren takımla birlikte antrenmanlarda olacak."