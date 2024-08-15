Geçen sezon elde ettiği üçüncülük sonrasında Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Trabzonspor hedefini gruplara yükselmek olarak belirlemişti. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok ile karşılaşan bordo mavililer, rakibini 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elemişti. Bir sonraki turda ise Avusturya'nın dev ekiplerinden Rapid Wien ile eşleşti.
RAPID WIEN - TRABZONSPOR CANLI İZLE
Trabzonspor Rapid Wien'i 2 farklı yenerek veya uzatmalarda/penaltılarda yenmek istiyor
RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
RAPID WIEN: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Batista Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, John David Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Trezeguet, Denis Draguş
Manfredas Lukjancukas
DÜDÜK LUKJANCUKAS'TA
Rakibi Rapid Wien ile karşılaşan Trabzonspor'un organizasyondaki geleceğini belirleyebilecek rövanş mücadelesini Litvanyalı Manfredas Lukjancukas yönetiyor. Yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus.