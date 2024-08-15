Stefan Savic Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti STEFAN SAVIC YOK Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Stefan Savic, karşılaşma kadrosunda yer almıyor. 33 yaşındaki futbolcu Demir Grup Sivasspor maçının ikinci yarısına sakatlığı nedeniyle çıkamamıştı. Karadağlı yıldız hakkında yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.

Trabzonspor Rapid Wien'e ilk maçta 1-0 yenildi AVRUPA'DA 4. MAÇ Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı. Deplasmanda ilk maçta 2-0 galip gelen bordo-mavililer, kendi evinde de 1-0'lık galibiyetle turu geçen taraf oldu. 3. eleme turu ilk karşılaşmasında evinde ağırladığı Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilen Karadeniz ekibi, rövanş maçında turu geçmeye çalışacak. Bu sezon ilk 3 maçta 3 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde 1 gol gördü.

Eren Elmalı Trabzonspor formasıyla Rapid Wien maçında sol bekte mücadele verdii



EN FARKLI GALİBİYET VLLAZNIA'YA Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımının karşısında aldı. Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek 152 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Fırtına, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu. Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Trabzonspor 97. maçında galibiyet alıyor AVRUPA LİGİ'NDE 97. MAÇ Trabzonspor, Rapid Wien ile oynadığı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 97. kez bu organizasyonda yer alıyor. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-83 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 96 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 129 gol gördü.

Cihan Çanak TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR? Teknik Direktör Abdullah Avcı ile play-off turuna yükselmek isteyen Trabzonspor, rakibi Rapid Wien karşısında Viyana'da en az 2 farkla kazanmak zorunda. Temsilcimize tur biletini getiren tek sonuç bu. 1 farkta ise eşleşme uzatmaya gidecek. 120 dakika sonunda kazanan belli olacak. Eşitlik bozulmazsa penaltılara gidecek. Beraberlik veya mağlubiyette ise Avusturya ekibi adını bir üst tura yazdıracak.