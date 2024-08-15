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Başakşehir - FC Iberia | CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Gürcistan temsilcisi FC Iberia İle karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertliler ilk karşılaşmada 1-0 yendiği rakibini yine yenerek adını play-off turuna yazdırmak amacında. Ekibimiz zorlu randevu sonrasında rakibini elemesi halinde St.Patrick's-FC Sabah eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Başakşehir - FC Iberia maçının önemli anları ve yaşananlar takvim.com.tr'de

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 20:33 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 20:33
Başakşehir - FC Iberia | CANLI

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Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden biri olan Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde FC Iberia'yı ağırlıyor. Temsilcimiz ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak İstanbul için turu yarılamıştı. Bu akşam da adını bir üst tura yazdırmak amacında.Başakşehir - FC Iberia maçının önemli anları ve yaşananlar takvim.com.tr'de

Başakşahir - FC Iberia maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsinizBaşakşahir - FC Iberia maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz

BAŞAKŞEHİR - IBERIA MAÇI İLK 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Piatek.

FC IBERIA:Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Mamageishvili, Sylla.

Başakşehir, Iberia FC'yi ilk maçta 1-0 yenmiştiBaşakşehir, Iberia FC'yi ilk maçta 1-0 yenmişti

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir'in play-off turuna yükselmesi için rakibini geçmesi gerekiyor. İlk karşılaşmada 1-0 kazanan turuncu lacivertliler büyük bir avantaja sahip. Evinde galibiyet ve beraberlik halinde tur atlayacak Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 1 farklı yenilirse eşleşmeyi uzatmaya götürecek. 2 veya daha fazla farkta ise Gürcüler play-offa yükselecek.

Başakşehir FC Iberia karşısında galibiyet ve beraberlik alması halinde 90 dakika sonunda turu geçecekBaşakşehir FC Iberia karşısında galibiyet ve beraberlik alması halinde 90 dakika sonunda turu geçecek

MUHTEMEL RAKİPLER ST. PATRICK'S VE SABAH

RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek. İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

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