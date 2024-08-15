Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden biri olan Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde FC Iberia'yı ağırlıyor. Temsilcimiz ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak İstanbul için turu yarılamıştı. Bu akşam da adını bir üst tura yazdırmak amacında.Başakşehir - FC Iberia maçının önemli anları ve yaşananlar takvim.com.tr'de