Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden biri olan Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde FC Iberia'yı ağırlıyor. Temsilcimiz ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak İstanbul için turu yarılamıştı. Bu akşam da adını bir üst tura yazdırmak amacında.Başakşehir - FC Iberia maçının önemli anları ve yaşananlar takvim.com.tr'de
Başakşahir - FC Iberia maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz
BAŞAKŞEHİR - IBERIA MAÇI İLK 11'LERİ
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Piatek.
FC IBERIA:Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Mamageishvili, Sylla.
Başakşehir, Iberia FC'yi ilk maçta 1-0 yenmişti
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir'in play-off turuna yükselmesi için rakibini geçmesi gerekiyor. İlk karşılaşmada 1-0 kazanan turuncu lacivertliler büyük bir avantaja sahip. Evinde galibiyet ve beraberlik halinde tur atlayacak Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 1 farklı yenilirse eşleşmeyi uzatmaya götürecek. 2 veya daha fazla farkta ise Gürcüler play-offa yükselecek.