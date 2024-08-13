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FENERBAHÇE LILLE MAÇI CANLI 🔴 EXXEN - TV8.5 CANLI İZLE ekranı ile Fenerbahçe Lille maçı ŞİFRESİZ, full HD izle

Fenerbahçe, Avrupa macerasında kritik bir viraja daha giriyor. 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fransız temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının da desteğiyle mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. İlk maçta alınan skorun ardından en az iki farklı galibiyete ihtiyaç duyan Fenerbahçe, Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için var gücüyle mücadele edecek.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 17:27 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 17:28
FENERBAHÇE LILLE MAÇI CANLI 🔴 EXXEN - TV8.5 CANLI İZLE ekranı ile Fenerbahçe Lille maçı ŞİFRESİZ, full HD izle

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Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki temsilcimiz olarak 3. Ön Eleme rövanş maçında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak bu kritik mücadelede sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için en az iki farklı galibiyet hedefliyor. İspanyol hakem Jose Sanchez'in yöneteceği bu zorlu karşılaşma, Fenerbahçe'nin taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı bir maç olacak.

FENERBAHÇE - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Lille maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de naklen canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE LILLE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

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https://www.exxen.com/tr adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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FENERBAHÇE - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan, Tadic, Maximin, Dzeko.

Lille: Chevalier, Meunier, Alexsandro, Diakite, Gomes, Andre, Santos, Gudmondsson, Haraldsson, Cabella, David.

KADIKÖY'DE 15'TE 13

Fenerbahçe, son iki sezonda Kadıköy'de rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadıkları son 15 maçın 13'ünü kazandı, bir maçtan beraberlikle ayrılırken, sadece bir maçı kaybetti. Beraberliği Rennes'e karşı alırken, tek mağlubiyetini ise Union Saint-Gilloise'a karşı yaşadı.

İÇ SAHADA FARKLI BİR GÜÇ

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 135 maçta 71 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki ilk iç saha maçlarını 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla oynadı ve 1-1 berabere kaldı. O tarihten bu yana Kadıköy'deki Avrupa arenasında 135 maçta 71 galibiyet elde ettiler.

ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NE DEVAM

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i geçmesi durumunda play-off'ta Slavia Prag ile Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20-21 Ağustos'ta, rövanş ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Eğer Fenerbahçe, Lille'e elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 8 KEZ BAŞARISIZ

Fenerbahçe, tarihinde daha önce 8 kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde başarısız oldu. İlk olarak 2002-2003 sezonunda Feyenoord'a karşı oynayan sarı-lacivertliler, son olarak 2022-23 sezonunda Dinamo Kiev'e elenmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 40 MAÇTA 11 GALİBİYET

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katıldı ve ardından 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamalarında yer aldı. Bu organizasyonda bugüne kadar 40 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlardan 11 galibiyet çıkarmayı başardı.

EN BÜYÜK BAŞARI ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda, Zico yönetiminde çeyrek finale çıkarak elde etti. Sarı-lacivertliler, o sezon İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından dönmüştü.

GENESİO KATILAMADI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, sırtındaki ağrılar nedeniyle maç öncesi basın toplantısına katılamadı.

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