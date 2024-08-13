FENERBAHÇE LILLE MAÇI CANLI 🔴 EXXEN - TV8.5 CANLI İZLE ekranı ile Fenerbahçe Lille maçı ŞİFRESİZ, full HD izle

Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki temsilcimiz olarak 3. Ön Eleme rövanş maçında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak bu kritik mücadelede sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için en az iki farklı galibiyet hedefliyor. İspanyol hakem Jose Sanchez'in yöneteceği bu zorlu karşılaşma, Fenerbahçe'nin taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı bir maç olacak.
FENERBAHÇE - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Lille maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de naklen canlı yayınlanacak.
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https://www.exxen.com/tr adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan, Tadic, Maximin, Dzeko.
Lille: Chevalier, Meunier, Alexsandro, Diakite, Gomes, Andre, Santos, Gudmondsson, Haraldsson, Cabella, David.