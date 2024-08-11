Sivasspor - Trabzonspor | CANLI

John David Lundstram TRABZONSPOR'A YILDIZ YAĞDI Yeni sezonun ilk haftasında Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor, tam 10 transfer yaptı. Bordo mavililer, eski oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Okay Yokuşlu ile yeniden anlaştı. Glasgow Rangers'tan Borna Barisic ve John David Lundstram'a imza attırdı. Yerli plaka olarak Belçika'da Standard Liege forması giyen Trabzonlu Cihan Çanak ve aynı takımda oynayan Denis Draguş getirildi. Thomas Meunier'in gidişi sonrası Pedro Malheiro hamlesi yapıldı. Hull City'den Ozan'a forma giydirildi. Savunmanın liderliği ise Stefan Savic'e verildi. Arseniy Batagov ile de geleceğe yönelik bir hamle yapıldı.

Uros Radakovic SİVASSPOR ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇTİ Mali sorunlar nedeniyle bonservisli transferler yapamayan Sivasspor, serbest oyuncular üzerinden bir politika ile sezona başladı. Ludogorets'ten Noah Sonio Sundberg kiralandı. Birmingham'dan ayrılan Alex Pritchard ve Ankaragücü'nde top koşturan Uros Radakovic kadroya dahil edildi. Ayrıca Bekir Turaç Böke de yine kırmızı beyazlı ekibin formasını giyen bir başka isim oldu.

Trabzonspor sezonun ilk maçında Sivasspor ile karşılaşıyor TRABZONSPOR AÇILIŞLARDA İYİ Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, lig tarihinde 26 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.

Eren Elmalı SİVASSPOR İLE 3. AÇILIŞ MAÇI Trabzonspor, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek. İki takım açılış maçında ilk olarak 2007-2008 sezonunda mücadele ederken Trabzon'da oynanan karşılaşmayı konuk takım hükmen kazandı. Bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden oyunun uzatma dakikalarında çıkan saha olayları nedeniyle Trabzonspor, bu karşılaşmada yenik sayıldı. 2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1'lik sonuçla kazanmayı başardı. 14 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

Trabzonspor geçen sezonun ilk maçında Antalyaspor'u 1-0 yenmişti SON 3 MAÇTA GALİP Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazandı. Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.