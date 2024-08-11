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Sivasspor - Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Trabzonspor, ilk hafta mücadelesinde Sivasspor'a konuk oluyor. Bordo mavililer zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak hem iyi bir başlangıç yapmak hem de Rapid Wien karşısında aldığı mağlubiyeti unutturmak amacında. Ev sahibi ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlarla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Sivasspor - Trabzonspor maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 18:05 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 19:12
Sivasspor - Trabzonspor | CANLI

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Zirveden geçirdiği 2 sezonun ardından yeni bir sayfa açmak ve şampiyonluğa oynamak isteyen Trabzonspor, ilk maçına çıkıyor. Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'a konuk oluyor. Rapid Wien'e evinde yenilerek büyük bir avantaj kaybeden Fırtına, kazanarak taraftarının gönlünü almak ve rövanşa moralli çıkabilmek amacında. Sivasspor - Trabzonspor maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP

Sivasspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizSivasspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur; Poungouras, Emrah, Charisis, Alex, Menig, Manaj

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Denswil, Savic, Barisic, Okay, Cihan, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş

Cihan AydınCihan Aydın

DÜDÜK AYDIN'DA

Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen üstleniyor. Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatape. VAR Hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun atandı. AVAR Hakemi ise Mustafa Savranlar.

John David LundstramJohn David Lundstram

TRABZONSPOR'A YILDIZ YAĞDI

Yeni sezonun ilk haftasında Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor, tam 10 transfer yaptı. Bordo mavililer, eski oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Okay Yokuşlu ile yeniden anlaştı. Glasgow Rangers'tan Borna Barisic ve John David Lundstram'a imza attırdı. Yerli plaka olarak Belçika'da Standard Liege forması giyen Trabzonlu Cihan Çanak ve aynı takımda oynayan Denis Draguş getirildi. Thomas Meunier'in gidişi sonrası Pedro Malheiro hamlesi yapıldı. Hull City'den Ozan'a forma giydirildi. Savunmanın liderliği ise Stefan Savic'e verildi. Arseniy Batagov ile de geleceğe yönelik bir hamle yapıldı.

Uros RadakovicUros Radakovic

SİVASSPOR ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇTİ

Mali sorunlar nedeniyle bonservisli transferler yapamayan Sivasspor, serbest oyuncular üzerinden bir politika ile sezona başladı. Ludogorets'ten Noah Sonio Sundberg kiralandı. Birmingham'dan ayrılan Alex Pritchard ve Ankaragücü'nde top koşturan Uros Radakovic kadroya dahil edildi. Ayrıca Bekir Turaç Böke de yine kırmızı beyazlı ekibin formasını giyen bir başka isim oldu.

Trabzonspor sezonun ilk maçında Sivasspor ile karşılaşıyorTrabzonspor sezonun ilk maçında Sivasspor ile karşılaşıyor

TRABZONSPOR AÇILIŞLARDA İYİ

Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, lig tarihinde 26 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.

Eren ElmalıEren Elmalı

SİVASSPOR İLE 3. AÇILIŞ MAÇI

Trabzonspor, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2007-2008 sezonunda mücadele ederken Trabzon'da oynanan karşılaşmayı konuk takım hükmen kazandı. Bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden oyunun uzatma dakikalarında çıkan saha olayları nedeniyle Trabzonspor, bu karşılaşmada yenik sayıldı.

2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1'lik sonuçla kazanmayı başardı.

14 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

Trabzonspor geçen sezonun ilk maçında Antalyaspor'u 1-0 yenmiştiTrabzonspor geçen sezonun ilk maçında Antalyaspor'u 1-0 yenmişti

SON 3 MAÇTA GALİP

Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazandı.

Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

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