SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile BJK maçı full HD, kesintisiz, şifresiz canlı yayın izle

Beşiktaş, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonuna Samsunspor deplasmanında merhaba diyecek. Galatasaray'ı 5-0'lık skorla geçerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, yeni sezonda da iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ligdeki ilk sınavı olacak olan bu maçın detayları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
SAMSUNSPOR-BEŞİKAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesi bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
beIN SPORTS 1 CANLI İZE
https://beinsports.com.tr/canli-yayin adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz:
BEŞİKAŞ'IN KADROSU
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Jackson Muleka, Emirhan Topçu, Jean Onana, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu.