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SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile BJK maçı full HD, kesintisiz, şifresiz canlı yayın izle

Beşiktaş, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Süper Kupa zaferiyle moral bulduktan sonra lige galibiyetle başlamak istiyor. Taraftarlar, bu heyecan dolu mücadeleyi merakla beklerken, maçın tarihi, saati ve yayın kanalı da belli oldu.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 20:06 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 20:07
SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI | beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile BJK maçı full HD, kesintisiz, şifresiz canlı yayın izle

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Beşiktaş, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonuna Samsunspor deplasmanında merhaba diyecek. Galatasaray'ı 5-0'lık skorla geçerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, yeni sezonda da iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ligdeki ilk sınavı olacak olan bu maçın detayları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

SAMSUNSPOR-BEŞİKAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Beşiktaş mücadelesi bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

beIN SPORTS 1 CANLI İZE

https://beinsports.com.tr/canli-yayin adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz:

ASpor CANLI YAYIN

BEŞİKAŞ'IN KADROSU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Jackson Muleka, Emirhan Topçu, Jean Onana, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

5 YENİ İSİM

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak. Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak. Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.

SÜPER LİG'DE 63. MÜCADELE

Samsunspor'un lige ilk kez yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 100 kez fileleri havalandırdı, Samsunspor ise 59 gol kaydetti. Geride kalan sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. İkinci devrede İstanbul'da yapılan müsabaka ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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