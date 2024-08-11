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Samsunspor - Beşiktaş | Kartal'ın ilk 11'i belli oldu

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek için yola çıkan Beşiktaş, Trednyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk oluyor. Siyah beyazlı ekip rakibini deplasmanda yenerek hem Süper Kupa'da yaşadığı zaferi bu kulvarda da taçlandırmak hem de sezona çok iyi bir başlangıç yapmak amacında. Kırmızı beyazlılar ise güçlü rakibi karşısında en az 1 puanla sahadan ayrılmayı planlıyor. İki takımın zorlu mmücadelesinde Kartal'ın ilk 11'i açıklandı. Samsunspor - Beşiktaş maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 20:40 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 20:43
Samsunspor - Beşiktaş | Kartal’ın ilk 11’i belli oldu

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Sergen Yalçın döneminde kazandığı şampiyonluk sonrasında zirveden çok uzaklaşan Beşiktaş, yeni bir sayfa açarak girdiği yeni sezonun ilk maçında Samsunspor'a konuk oluyor. Kratal, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek sezona 3 puanla başlamak amacında. Zorlu randevuda Karadeniz temsilcisi ise güçlü rakibi karşısında en az beraberlik hedefliyor. Samsunspor - Beşiktaş maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI TAKİP

Samsunspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizSamsunspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Samsunspor:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Gabriel, Omar, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Ali ŞansalanAli Şansalan

DÜDÜK ŞANSALAN'DA

Beşiktaş'ın Samsunspor ile karşılaştığı mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Yardımcılklarını ise Hakan Yemişken ve Murat T. Cubay üstleniyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya olurken AVAR hakemliğine ise İbrahim Çağlar Uyarcan atandı.

Ciro ImmobileCiro Immobile

DÜNYA YILDIZLARI BEŞİKTAŞ'I TERCİH ETTİ

Beşiktaş yaz transfer döneminde sayı olarak bazı rakiplerinin gerisinde kalsa da imza attırdığı isimler olarak ses getirmeyi başardı. Siyah beyazlı ekipte ilk olarak Atletico'dan ayrılan Gabriel Paulista kadroya dahil edildi. Benfica ile sözleşme uzatmama kararı alan Rafa Silva da yine Kartal'ı seçti. Lazio ile yapılan görüşmelerin ardından bu kez Altın Ayakkabı sahibi Ciro Immobile İstanbul'a getirildi. Yerli olarak da Karagümrük'ten Can Keleş ile Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu alındı.

Thomas ReisThomas Reis

TRANSFER YASAĞI ENGEL OLDU

Samsunspor rakibinin aksine sessiz bir dönemden geçti. FIFA tarafından verilen yasakla birlikte bu yaz ve kış aylarında transfer yapamayacak kırmızı beyazlı ekip, gelecek sezon yeni oyunculara imza attırabilecek. Sadece takımın başına Thomas Reis getirilebildi.

Beşiktaş Süper Kupa'yı 5-0'lık farklı bir skorla kazandıBeşiktaş Süper Kupa'yı 5-0'lık farklı bir skorla kazandı

SEZONA SÜPER KUPA İLE BAŞLADI

Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açan ve şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmaya çalışan Beşiktaş, sezona Galatasaray karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ve kazandığı Süper Kupa ile başladı. Siyah beyazlı ekip ezeli rakibini Ciro Immobile, Rafa Silva, Jonas Svensson ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golleriyle devirerek mutlu sona ulaştı.

Jackson MulekaJackson Muleka

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Samsunspor'un lige ilk kez yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 100 kez fileleri havalandırdı, Samsunspor ise 59 gol kaydetti. İki takım arasında Samsun'da oynanan lig maçlarında Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Beşiktaş, Karadeniz ekibiyle deplasmanda yaptığı 30 müsabakanın 15'ini kazandı. Bu karşılaşmaların 9'u beraberlikle sonuçlanırken, 6'sından ise Samsunspor galip ayrıldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 45 gol atarken, Samsunspor ise 33 kez fileleri havalandırdı. Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme maçını Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

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