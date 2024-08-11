Samsunspor - Beşiktaş | CANLI

Sergen Yalçın döneminde kazandığı şampiyonluk sonrasında zirveden çok uzaklaşan Beşiktaş, yeni bir sayfa açarak girdiği yeni sezonun ilk maçında Samsunspor'a konuk oluyor. Kratal, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek sezona 3 puanla başlamak amacında. Zorlu randevuda Karadeniz temsilcisi ise güçlü rakibi karşısında en az beraberlik hedefliyor. Samsunspor - Beşiktaş maçının önemli anlarını, kritik pozisyonlarını ve atılan golleri takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI TAKİP
Samsunspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennaser, Ntcham, Kinglsey, Holse, Muja, Marius
Beşiktaş: Mert, Svensson, Gabriel, Omar, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Ali Şansalan
DÜDÜK ŞANSALAN'DA
Beşiktaş'ın Samsunspor ile karşılaştığı mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Yardımcılklarını ise Hakan Yemişken ve Murat T. Cubay üstleniyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya olurken AVAR hakemliğine ise İbrahim Çağlar Uyarcan atandı.