Samsunspor - Beşiktaş | CANLI

Ciro Immobile DÜNYA YILDIZLARI BEŞİKTAŞ'I TERCİH ETTİ Beşiktaş yaz transfer döneminde sayı olarak bazı rakiplerinin gerisinde kalsa da imza attırdığı isimler olarak ses getirmeyi başardı. Siyah beyazlı ekipte ilk olarak Atletico'dan ayrılan Gabriel Paulista kadroya dahil edildi. Benfica ile sözleşme uzatmama kararı alan Rafa Silva da yine Kartal'ı seçti. Lazio ile yapılan görüşmelerin ardından bu kez Altın Ayakkabı sahibi Ciro Immobile İstanbul'a getirildi. Yerli olarak da Karagümrük'ten Can Keleş ile Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu alındı.

Thomas Reis TRANSFER YASAĞI ENGEL OLDU Samsunspor rakibinin aksine sessiz bir dönemden geçti. FIFA tarafından verilen yasakla birlikte bu yaz ve kış aylarında transfer yapamayacak kırmızı beyazlı ekip, gelecek sezon yeni oyunculara imza attırabilecek. Sadece takımın başına Thomas Reis getirilebildi.

Beşiktaş Süper Kupa'yı 5-0'lık farklı bir skorla kazandı SEZONA SÜPER KUPA İLE BAŞLADI Giovanni van Bronckhorst ile yeni bir sayfa açan ve şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmaya çalışan Beşiktaş, sezona Galatasaray karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ve kazandığı Süper Kupa ile başladı. Siyah beyazlı ekip ezeli rakibini Ciro Immobile, Rafa Silva, Jonas Svensson ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golleriyle devirerek mutlu sona ulaştı.

Jackson Muleka BEŞİKTAŞ ÜSTÜN Samsunspor'un lige ilk kez yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 100 kez fileleri havalandırdı, Samsunspor ise 59 gol kaydetti. İki takım arasında Samsun'da oynanan lig maçlarında Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Beşiktaş, Karadeniz ekibiyle deplasmanda yaptığı 30 müsabakanın 15'ini kazandı. Bu karşılaşmaların 9'u beraberlikle sonuçlanırken, 6'sından ise Samsunspor galip ayrıldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 45 gol atarken, Samsunspor ise 33 kez fileleri havalandırdı. Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme maçını Samsunspor 2-1 kazanmıştı.