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Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü

Trendyol Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Eyüpspor, yeni sezonun ilk maçında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada ev sahibinin golü sonrası şiddetli itirazda bulunan Arda Turan kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 23:40 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 23:40
Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü

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Trendyol Süper Lig'da Eyüpspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul temsilcisi 1-0 öndeyken Akdeniz ekibi skoru 1-1'e getirdi. Gole engel olamayan Arda Turan'ın öğrencileri büyük üzüntü yaşadı.

Arda TuranArda Turan

Genç teknik adam ise yedek kulübesinde adeta kendisini kaybetti ve itirazlara başladı. Ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Arda TuranArda Turan

Arda Turan böylelikle ilk Süper Lig maçında kırmızı kart görmüş oldu.

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