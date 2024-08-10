Taha Akgül’den Paris 2024 Olimpiyatları’nda bronz madalya!

Türkiye'nin madalya umutlarından biri olan Taha Akgül, Fransa'dan istediğini aldı. Başarılı güreşçi, 125 kilo serbestte Kırgız rakibi Ayaal Lazarev ile kozlarını paylaştı.
Türkiye'nin madalya umutlarından biri olan Taha Akgül, Fransa'dan istediğini aldı. Başarılı güreşçi, 125 kilo serbestte Kırgız rakibi Ayaal Lazarev ile kozlarını paylaştı.
İlk devreyi Kırgız rakibine karşı 7-0'lık üstünlük elde eden Taha Akgül, karşılaşma boyunca avantajını korumayı bildi. Başarılı güreşçi dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarılarının ardından olimpiyatlarda bronz madalya almayı başardı. Bu derece ile Taha Akgül üst üste üçüncü kez olimpiyatlardan madalya ile dönmüş oldu.
TAHA AKGÜL KİMDİR ?
Taha Akgül (22 Kasım 1990, Sivas), Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.
2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.
2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.